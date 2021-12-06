Бойца MMA, устроившего гонки в Москве, захотели выслать из России

Чоршанбиева задержали 3 декабря. Автоинспекторы нашли в интернете видео, на котором он за рулём Toyota Camry мчится по тоннелю и обгоняет другие авто, перескакивая с одной полосы на другую. Такие манёвры называют «игрой в шашки». «Шумахера знаете? Вот это он», — комментирует пассажир, который снимает происходящее на камеру.

Полицейские установили личность водителя и задержали его. Оказалось, что у блогера нет российских водительских прав. Он ездил по удостоверению, выданному в Таджикистане. На территории России оно не имеет юридической силы. Также у него не было полиса ОСАГО.

Как пояснили в столичном главке МВД, проверка показала, что Чоршанбиев нарушил режим пребывания в РФ. «Мужчине грозит административный штраф в размере до 7000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. Административные материалы по этому поводу уже направлены в суд.

В конце ноября в Москве в ДТП погиб другой автоблогер Саид Губденский. Его автомобиль вылетел на встречную полосу на большой скорости, где столкнулся с ещё двумя машинами. Погиб также пассажир Губденского — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.