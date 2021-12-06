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14:50 (мск), источник: Секрет Фирмы

Бойца MMA, устроившего гонки в Москве, захотели выслать из России

Полиция Москвы предложила выдворить из России таджикского автоблогера и бойца смешанного стиля (MMA) Чоршанбе Чоршанбиева. Правоохранительные органы заинтересовались блогером после ролика, появившегося в его соцсетях. На видео Чоршанбиев едет по Лефортовскому тоннелю в столице и совершает опасные манёвры. Оказалось, что у спортсмена нет российских водительских прав.

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Источник: Секрет Фирмы

Чоршанбиева задержали 3 декабря. Автоинспекторы нашли в интернете видео, на котором он за рулём Toyota Camry мчится по тоннелю и обгоняет другие авто, перескакивая с одной полосы на другую. Такие манёвры называют «игрой в шашки». «Шумахера знаете? Вот это он», — комментирует пассажир, который снимает происходящее на камеру.

Полицейские установили личность водителя и задержали его. Оказалось, что у блогера нет российских водительских прав. Он ездил по удостоверению, выданному в Таджикистане. На территории России оно не имеет юридической силы. Также у него не было полиса ОСАГО.

Как пояснили в столичном главке МВД, проверка показала, что Чоршанбиев нарушил режим пребывания в РФ. «Мужчине грозит административный штраф в размере до 7000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. Административные материалы по этому поводу уже направлены в суд.

В конце ноября в Москве в ДТП погиб другой автоблогер Саид Губденский. Его автомобиль вылетел на встречную полосу на большой скорости, где столкнулся с ещё двумя машинами. Погиб также пассажир Губденского — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Ранее стало известно, что Госдума готовит поправки в законодательство, которые ужесточат наказание за лихачество на дорогах. Документ будет предусматривать уголовное наказание для злостных нарушителей. Доказательством вины лихачей станут в том числе видео, которые участники уличных гонок выкладывают в интернет.

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