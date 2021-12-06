Чимаев заявил об отсутствии поражений в драках с пятого класса

27-летний боец чеченского происхождения заявил, что ему часто приходилось участвовать в драках в детстве. Он признался, что ни разу не проиграл с пятого класса школы. Он также вспомнил случай, когда оказался сильнее 11-классника. «Он бросал меня минут десять, а потом выдохся. Тогда я начал его бить», — рассказал Чимаев.

Чимаев известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Чеченец остается непобежденным в октагоне. Он одержал четыре победы в четырех поединках, досрочно завершив каждый из них. Первые три победы он одержал за 66 дней, что является рекордом промоушена.