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13:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший наркоторговец нокаутировал украинца летящим коленом при рукопожатии

Дело Хорхе Масвидаля до сих пор живёт и процветает.

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Источник: Чемпионат.com

В прошлые выходные в Италии прошёл турнир Golden Cage 4, в котором выступал экстравагантный итальянец Вальтер Пульези. Он известен прежде всего своей внешностью — у него забито татуировками всё тело, включая лицо. Кроме того, Вальтер дважды оказывался за решёткой за наркоторговлю в несовершеннолетнем возрасте. Это сформировало его личность и манеру ведения боя, о которой мы поговорим немного позднее.

Пульези не просто выкарабкался со дна социума, но и неплохо преуспел в смешанных единоборствах, заинтересовав Bellator. В организации Скотта Кокера Вальтер провёл два боя против Андреа Фузи. Первую встречу Кракен (прозвище Пульези — Прим. «Чемпионата») проиграл раздельным решением, а спустя год взял реванш единогласным вердиктом судей. Тем не менее итальянец не смог закрепиться в заокеанской организации, гастролируя в местных промоушенах.

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Свой последний поединок Кракен провёл в сентябре прошлого года против Конрада Диршки, которому уступил судейским решением. И на момент встречи с украинцем Константином Линником Пульези подходил с рекордом 7−3, в котором четыре победы были одержаны нокаутом.

Линник, выражаясь современным языком, является джорнименом, который проиграл больше боёв, чем выиграл. У него 20 побед при 21 поражении. Константин не может похвастать ни солидной оппозицией, ни выступлением в маломальски известных промоушенах. К тому же у Линника очень печальная статистика выступлений за последние 1,5 года — 6 поражений в 7 боях, причём те схватки проиграл нокаутом. В середине ноября он провёл свой последний поединок, в котором был нокаутирован на первой минуте первого раунда.

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В этот раз всё закончилось гораздо быстрее. Пульези подбегал к Линнику с вытянутой рукой для рукопожатия. Украинец в ответ также вытянул руку и стоял расслабленно. Очень зря. Потому что Кракен внезапно сменил милость на гнев и прибежал с летящим коленом, пришедшим точно в челюсть украинца. Линник не смог оправиться от этого удара и последующего добивания. Так за семь секунд Вальтер Пульези очень грязным и дешёвым способом нокаутировал своего оппонента. Учитывая его статистику, итальянец, скорее всего, закончил бы бой быстро, а так в придачу вышло мерзко и цинично. Но тут можно сделать поправку на уголовное прошлое.

Однако некоторые люди посчитали, что Линник сам виноват, что стоял как вкопанный. Вот их комментарии

«Довольно подозрительно, когда вы поднимаете руку, как будто хотите коснуться перчаток, только чтобы поразить парня. В конечном счёте, это не его вина, потому что вы всегда должны быть готовы, но всё же полное дерьмо, потому что другой парень был готов только к рукопожатию».

«Ни в какой момент после начала раунда татуированный парень не вёл себя так, как будто он хотел дотронуться до перчаток. Всё дело в другом парне».

Да, победителей не судят. Но осадочек всё равно остался, не только у украинского бойца. Если в руководстве Bellator до сих пор следят за этим бойцом, скорее всего, для него двери закрыты раз и навсегда.

Денис Дорофеев

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