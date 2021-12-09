Лига Хабиба отказывается проводить бой Емельяненко — Гусейнов

«Я и раньше говорил, что Александр Емельяненко как боец мне не интересен, — сказал Завуров журналистам после церемонии взвешивания участников турнира EFC 43. — Как бы они [Емельяненко и Гусейнов] ни задевали друг друга, как бы они ни старались это сделать, для лиги это не вызывает интереса. Тем более бой с Александром Емельяненко. Мы это даже близко не рассматриваем. Возможно, что они (Емельяненко и Гусейнов. — Прим. “СЭ”) как-то хотят этого. Но, мало ли что они хотят?».