«Он просто танк!» Макгрегор изменился до неузнаваемости после тяжелой травмы. Как звезда UFC готовится к возвращению?

На сей раз ирландский боец смешанного стиля (ММА) запостил ряд фото, которые привели фанатов в замешательство. На снимках Макгрегора просто не узнать: он сильно прибавил в весе и накачался, а выдают его только фирменные татуировки.

Перемены в облике ирландца случились на фоне его восстановления после перелома, полученного в бою с американцем Дастином Порье полгода назад. Теперь Макгрегор активно готовится к возвращению в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). О преображении одной из главных звезд мировых ММА и его будущем — в материале «Ленты.ру».

«Это какое-то сумасшествие!»

«На свежих фото Макгрегор в невероятной форме: его путь по возвращению в октагон продолжается», «Конор прибавил в весе до 86 килограммов и выглядит супернакаченным», «Прирост мышц и трансформация тела Макгрегора всего за пять месяцев действительно безумны», — заголовками в таком духе пестрит иностранная пресса в последние несколько дней. Статьи сопровождают недавние публикации бойца в Instagram.

Новые снимки из тренажерного зала ирландец показал 2 декабря, и на них он не похож сам на себя. Груда мышц, гораздо больший вес, по-особенному суровое выражение лица — мало кто узнал бы в этом здоровяке Макгрегора, если бы не известные всем татуировки на теле. Кажется, таким широкая публика ирландца не видела еще никогда.

Фанаты разделились: одни восхитились формой бойца, другие высмеяли его. Комментарии в стиле «Король!», «Чемпион!», «Он просто танк!», «Это какое-то сумасшествие!» чередуются в профиле спортсмена с такими: «Выглядит так, будто бы на стероидах», «Кажется, будто Конор съел Макгрегора», «Что случилось с твоим лицом, эй», — писали юзеры. Всего под снимками болельщики оставили более 23 тысяч сообщений.

Вообще, перемены в форме ирландца вполне объяснимы: долгое время ему были запрещены кардионагрузки после страшного перелома ноги, полученного в поединке с американцем Дастином Порье в июле 2021 года. Тогда ирландец не смог продолжить бой, а позднее ему потребовалась операция.

Восстанавливаться Конор начал в тренажерном зале. Уже в октябре ирландец показал фрагмент легкой тренировки, а в ноябре заявил, что рассчитывает вернуться в октагон к весне 2022-го, приняв вызов от претендента на титул чемпиона UFC в легком весе американца Майкла Чендлера. В апреле Макгрегор обещал возобновить спарринги, а после и запланировать поединок. По контракту с промоушеном у него остается еще два боя.

Спасибо врачам и моей команде, что мы сумели совершить подобный прогресс после операции. Впереди еще много работы. Ждите величайшее возвращение в истории спорта Конор Макгрегор ирландский боец ММА

Новый вес — новая жизнь

В разные периоды карьеры в UFC Макгрегор вписывался в три разные весовые категории, не уставая их чередовать.

Итак, в 2015-м он стал чемпионом промоушена в полулегком весе, нокаутировав бразильца Жозе Алду на 13-й секунде. Тогда ирландец весил около 65 килограммов. К 2016-му он поднялся в легкий вес, добрав до 70 килограммов, и претендовал на пояс, хотя бой в итоге не состоялся. Вместо снявшегося с поединка из-за травмы бразильца Рафаэля Дос Аньоса ирландцу дали американца Нэйта Диаса, причем ради этого боя Конору пришлось перейти в полусредний вес (около 77 килограммов). Первый бой Макгрегор проиграл, но спустя несколько месяцев взял реванш.

К концу того же года ирландец вновь спустился в легкий вес, где победил американца Эдди Альвареса и стал чемпионом — теперь уже в двух весовых категориях одновременно. Бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в 2018-м также прошел в легком дивизионе, а для поединка с американцем Дональдом Серроне к началу 2020-го Конор вернулся в полусредний. Два же последних боя с Порье прошли в рамках легкого веса.

Теперь ирландец утверждает, что весит около 86 килограммов. Кажется, именно из-за непостоянства Макгрегора в вопросе выбора весовых категорий пошли спекуляции на тему его возможного дебюта в тяжелом весе, то есть в четвертом для него по счету дивизионе.

Понятно, что шансов против любого приличного тяжеловеса у Конора в текущем состоянии ноль. Да и, справедливости ради, о реальной перспективе подраться в новом для себя весе ирландец не рассуждает — хотя вряд ли бы кто-то удивился, если бы он бросил пару ярких фраз в Twitter на этот счет.

«Я и есть UFC!»

Впрочем, когда речь заходила о возвращении в привычные для него дивизионы, Макгрегор отнюдь не отмалчивался. Хотя настолько пристальное внимание любителей ММА ирландец обратил на себя лишь сейчас, когда опубликовал фото, время от времени его имя мелькало-таки в новостях.

Связано это было в первую очередь с тем, что Чендлер, разумеется, оказался не единственным в списке желающих побить Конора

О возможном поединке обмолвился, например, бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй, проигравший Конору в 2013 году единогласным решением судей. «Я готов в любое время», — добавил американец. Макгрегор, конечно, принял вызов, написав в Twitter: «Легкая работа!» Глава промоушена Дэйна Уайт при этом перспективу боя с такой вывеской не оценил. «Я не знаю, что будет дальше с Максом, но имеет смысл снова увидеть его бой с Александром Волкановски», — добавил президент UFC.

Не преминул лишний раз напомнить о себе и шведский боец чеченского происхождения, полусредневес Хамзат Чимаев, обратившийся к ирландцу в ноябре. «Давай сделаем это, брат. Король против Короля», — предложил Новый Хабиб. Макгрегор вновь оказался не против, разве что даты — а Чимаев настаивает на турнире в марте — ему вряд ли подходят. Подогревать интерес к этому поединку взялся и американский боец Нэйт Диас. «Без проблем, сучка», — отреагировал ирландец.

Россиянина Петра Яна Конор спровоцировал сам, пообещав разорвать его. По мнению Макгрегора, боксирует он в разы лучше временного чемпиона UFC в легчайшем весе. «Конор, мы все знаем, что ты любишь болтать, но давай сразу перейдем к делу. Если ты действительно хочешь боксировать или драться по правилам ММА, меня не волнует вес или набор правил», — заявил российский боец.

При этом в начале декабря тренер бойца Джон Кавана рассказал, что хотел бы увидеть схватку Макгрегора с американцем Тони Фергюсоном, россиянином Исламом Махачевым, бразильцем Чарльзом Оливейрой или еще один бой с Порье. Однако в приоритете — Диас, с которым ирландец встречался уже дважды и от которого потерпел первое поражение в UFC. «Этот бой наводит на меня страх. Этот парень прет напролом и ему плевать — драться по три или по пять раундов. Потому это крайне интересно», — пояснил Кавана.

Сам Макгрегор на эти рассуждения отреагировал практически сразу и в свойственной себе манере пообещал фанатам бой с Диасом: «Я бы хотел быть с UFC до конца жизни. Я и есть UFC! Посмотрим. Трилогия с Нэйтом? Миллиард процентов! Обязательно!» Ирландец подчеркнул, что надеется на этот поединок в самое ближайшее время и собирается провести его в рамках действующего контракта с организацией. Правда, как Диас относится к этой перспективе, неизвестно.

Уайт, в свою очередь, на Макгрегора, а точнее, на ажиотаж вокруг его потенциальных боев, также рассчитывает. И в этом смысле совершенно неважно, кто станет первым соперником ирландца после возвращения. «Никто из нас не слышит, чтобы Конор говорил: “Знаете что, у меня уже нет былого желания выходить в октагон”. Понимаете, о чем я говорю? Конор тренируется, как Рокки из фильма “Рокки 3”, ведь все еще жаждет соревноваться», — заметил Уайт.

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«Я без проблем вернусь после этой травмы ноги. Вы — суки, а я теперь сделан из стали. Эта игра только началась. Знайте, что все мои враги имеют тот же возраст и опыт, что я, и поэтому эта война будет вечной!» — высказываний в таком духе за время без боев у Макгрегора наберется едва ли не с десяток.

Это не первая пауза, которую взял ирландец, однако вынужденных не случалось давно — если не считать дисквалификацию за участие в массовой потасовке после боя с Нурмагомедовым в 2018 году. За последние пять лет Макгрегор трижды объявлял о завершении карьеры, называя самые разные причины: то хотел покончить с ММА молодым, то говорил, что бои не приносят ему больше никакого удовлетворения. Каждое возвращение было громким событием, хотя и болельщики, и UFC никогда не воспринимали его уходы всерьез. Однако теперь Макгрегору не потребуется и доля позерства — его ждут и без того.