Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Нефтехимик
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург
СКА
02
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Куньлунь
74
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Витязь
Биатлон. Кубок мира
16:15
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (Ж)
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Сельта
Биатлон. Кубок мира
13:25
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (М)
Хоккей. НХЛ
11.12
Баффало
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
11.12
Вашингтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
11.12
Нью-Джерси
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
11.12
Аризона
Флорида
Хоккей. НХЛ
11.12
Колорадо
Детройт
Хоккей. НХЛ
11.12
Ванкувер
Виннипег
Хоккей. НХЛ
11.12
Вегас
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
40
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Миннесота
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Виннипег
03
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Каролина
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Бостон
23
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
18:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы лучшие бойцы MMA по итогам года

Названы номинанты на звание лучшего бойца смешанного стиля (MMA) по итогам 2021 года по версии World MMA Awards. Об этом сообщает MMA Fighting.

Наверх
Источник: AFP 2021

World MMA Awards пройдет в пятницу 10 декабря. В пятерку лучших попали четыре представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Лишь один боец представляет Bellator — это украинец Ярослав Амосов, который удерживает пояс чемпиона организации в полусреднем весе.

Среди номинантов — Камару Усман, а также Брэндон Морено, Чарльз Оливейра и Ян Блахович. В женской номинации за приз поспорят Маккензи Дерн, Валентина Шевченко, Роуз Намаюнас и Манон Фиоро, представляющие UFC, а также Кайла Харрисон, выступающая в Professional Fighting League.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев также имеет шансы завоевать награду на World MMA Awards. Уроженец Чечни входит в шорт-лист номинантов на звание главного открытия года. Вместе с ним на приз претендуют Морено, Амосов, Иржи Прохазка и Кевин Холланд.

Читайте также
 Роналду одним словом отреагировал на вручение Месси «Золотого мяча»
Нурмагомедов заявил о желании вернуть чемпионский пояс UFC в Дагестан
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь