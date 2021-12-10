Названы лучшие бойцы MMA по итогам года

World MMA Awards пройдет в пятницу 10 декабря. В пятерку лучших попали четыре представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Лишь один боец представляет Bellator — это украинец Ярослав Амосов, который удерживает пояс чемпиона организации в полусреднем весе.

Среди номинантов — Камару Усман, а также Брэндон Морено, Чарльз Оливейра и Ян Блахович. В женской номинации за приз поспорят Маккензи Дерн, Валентина Шевченко, Роуз Намаюнас и Манон Фиоро, представляющие UFC, а также Кайла Харрисон, выступающая в Professional Fighting League.