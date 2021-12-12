На турнире по MMA в Москве произошла массовая драка

Во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) в Москве произошла массовая драка. Видео опубликовано на YouTube-канале промоушена World Ertaymash Federation (WEF), организовывавшего турнир.

Соревнования проходили во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина в субботу, 11 декабря. После победы в одном из поединков представитель Узбекистана Намазан Самиев заявил, что готов подраться с любым соперником. В октагон вошел претендент, а в ходе дуэли взглядов с ним Самиев нанес оппоненту удар коленом в голову.

Между спортсменами завязалась драка, которая переросла в массовую. К конфликту подключилось несколько десятков зрителей, которые забежали в октагон и устроили потасовку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cZtwo3Ke48o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.