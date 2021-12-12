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00:33 (мск), источник: Lenta.Ru

На турнире по MMA в Москве произошла массовая драка

Соревнования проходили во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина в субботу, 11 декабря.

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Источник: AP 2021

Во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) в Москве произошла массовая драка. Видео опубликовано на YouTube-канале промоушена World Ertaymash Federation (WEF), организовывавшего турнир.

Соревнования проходили во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина в субботу, 11 декабря. После победы в одном из поединков представитель Узбекистана Намазан Самиев заявил, что готов подраться с любым соперником. В октагон вошел претендент, а в ходе дуэли взглядов с ним Самиев нанес оппоненту удар коленом в голову.

Между спортсменами завязалась драка, которая переросла в массовую. К конфликту подключилось несколько десятков зрителей, которые забежали в октагон и устроили потасовку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июне похожий инцидент произошел в Москве в спортивном комплексе «Крылья Советов». Массовая драка случилась на турнире под эгидой промоушена R3 Fighting Championship.

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