Нуньес сенсационно потерпела первое с 2014 года поражение в UFC
Бразильянка Аманда Нуньес проиграла американке Джулианне Пенье и не смогла защитить чемпионский титул UFC в легчайшей весовой категории. Турнир UFC 269 проходит в Лас-Вегасе.
Бразильянка Аманда Нуньес проиграла американке Джулианне Пенье и не смогла защитить чемпионский титул UFC в легчайшей весовой категории. Турнир UFC 269 проходит в Лас-Вегасе.
32-летняя Пенья провела удушающий прием во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. При этом коэффициенты в букмекерских конторах на победу Нуньес были очень низкие и не достигали 1,1.
До этого поединка у бразильской спортсменки было 12 побед подряд в UFC. Серия Нуньес по продолжительности является второй в истории UFC, больше побед подряд одержал только американец Камару Усман (14). Последний раз до этого Нуньес проигрывала в сентябре 2014 года.
Она в седьмой раз проводила защиту титула чемпионки UFC в этом весе. 33-летняя бразильянка также является обладательницей чемпионского титула в полулегкой весовой категории. Всего на ее счету 21 победа и пять поражений в смешанных единоборствах. У 32-летней Пеньи 11 побед и четыре поражения.