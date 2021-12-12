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10:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Оливейра задушил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

В главной схватке UFC 269 решалась судьба чемпионского пояса в легком весе. Оливейра выступал в качестве действующего чемпиона. Он сумел одержать победу над претендентом, вынудив Порье сдаться удушающим приемом. Бразилец завершил схватку в третьем раунде.

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32-летний Оливейра удостоился бонуса в 50 тысяч долларов за успех в поединке с Порье. Для бразильца — это первая успешная защита пояса. Он завоевал титул чемпиона UFC в мае 2021 года. в Поединке за вакантный пояс он оказался сильнее американца Майкла Чендлера.

Бразилец не проигрывал с декабря 2018 года. Теперь на его счету серия из десяти побед в UFC. Он оказывался сильнейшим в схватках со звездами промоушена — Кевином Ли, Тони Фергюсоном.

До Оливейры чемпионом UFC в легком весе был Хабиб Нурмагомедов. Россиянин трижды защитил пояс и ушел из спорта непобежденным.

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