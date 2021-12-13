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11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион UFC в легком весе Оливейра сравнил себя с Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра сравнил карьеру российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова со своей. Его слова приводит MMA Fighting.

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Источник: AFP 2021

«Хабиб был великим бойцом и настоящим чемпионом. У него была своя история и свое наследие», — заявил спортсмен. При этом бразилец напомнил, что Нурмагомедов принял решение завершить карьеру, поэтому теперь он сам творит историю.

Ранее 12 декабря Оливейра одержал победу над американцем Дастином Порье и впервые в карьере защитил титул чемпиона UFC. Он вынудил соперника сдаться, применив удушающий прием в стойке.

Результат главного боя UFC 269 прокомментировал Нурмагомедов, который ранее сам становился чемпионом промоушена в легком весе. Он поздравил Оливейру с победой и отметил, что бразилец заслуживает пояса.

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