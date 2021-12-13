Нурмагомедов поделился мнением о популярности Хасбика

Нурмагомедов отметил, что за границей блогер очень популярен. «Я пару раз с ним фоткался, они думают, что он мой брат, что ли? Постоянно спрашивают меня: “Где Хасбик?” Я говорю, что не знаю, где Хасбик, дома, наверное», — рассказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Боец отметил, что глава UFC Дэйна Уайт просил привезти Хасбика на турнир в Абу-Даби. По словам Нурмагомедова, в рестлинге также хотят, чтобы блогер вышел на ринг, и там готовы платить ему большие деньги.

Хасбик был гостем турнира UFC в Абу-Даби 30 октября. Он прибыл на ивент, где поддерживал российских бойцов Тагира Уланбекова и Ислама Махачева. Уайт отдельно поприветствовал блогера в видеообращении. В ходе пресс-конференции глава промоушена допустил сотрудничество с Хасбиком и не исключил организацию боя с его участием.