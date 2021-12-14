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11:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Секс-символ MMA показала видео с фотосессии в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович показала видео с фотосессии в оранжевом бикини. Ролик доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

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10
фотографий
10
фотографий

30-летняя американка на кадрах позирует на фоне океана. За первые семь часов с момента публикации пост набрал более 45 тысяч лайков. Пользователи восхищаются фигурой Остович.

Американка считается одной из секс-символов MMA. У Остович — 821 тысяча подписчиков в Instagram.

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Остович известна по выступлениям в организациях Invicta FC и Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). В апреле американка подписала контракт с Bare Knuckle FC, который проводит поединки по боксу на голых кулаках. В рамках промоушена она уже провела поединок против Пэйдж Ванзант, с которой уже дралась под эгидой UFC. В своем дебютном бое в Bare Knuckle FC Остович одержала победу.

В MMA на счету американки четыре победы при шести поражениях. В UFC она пробилась по итогам шоу The Ultimate Fighter.

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