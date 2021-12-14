Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Штутгарт
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Норвич
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Лидс
Хоккей. НХЛ
15.12
Бостон
Вегас
Хоккей. НХЛ
15.12
Питтсбург
Монреаль
Хоккей. НХЛ
15.12
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
15.12
Филадельфия
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
15.12
Флорида
Оттава
Хоккей. НХЛ
15.12
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.12
Виннипег
Баффало
Хоккей. НХЛ
15.12
Миннесота
Каролина
Хоккей. НХЛ
15.12
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
15.12
Даллас
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
15.12
Колорадо
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
15.12
Эдмонтон
Торонто
Хоккей. НХЛ
15.12
Ванкувер
Коламбус
Хоккей. НХЛ
15.12
Сан-Хосе
Сиэтл
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Его наследие в тени!» Американский скандалист из UFC набросился на Хабиба

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Американский боец UFC Колби Ковингтон оценил влияние успехов Чарльза Оливейры в легком весе промоушена на наследие экс-чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Победа Оливейры отбрасывает тень на наследие Хабиба. Он так и не побился с действительно сильным борцом, который мог дать ему отпор, с тем, кто хорош во всех аспектах: в ударке, борьбе, болевых и защите. Так что насчёт наследия Хабиба всегда были и будут сомнения», — сказал Ковингтон в эфире подкаста Submission Radio.

Боец из США добавил, что в карьере Нурмагомедова были простои, которые повлияли на восприятие его влияния на промоушен. В конце января 2019 года Хабиб получил девятимесячную дисквалификацию в результате скандала после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в единоборствах в октябре 2020 года после третьей защиты титула в легком дивизионе UFC. Всего за карьеру в ММА россиянин одержал 29 побед и ни разу не проиграл.

Читайте также
 Медведева и Милохин раскрыли правду о своих отношениях
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь