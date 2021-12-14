«Его наследие в тени!» Американский скандалист из UFC набросился на Хабиба

«Победа Оливейры отбрасывает тень на наследие Хабиба. Он так и не побился с действительно сильным борцом, который мог дать ему отпор, с тем, кто хорош во всех аспектах: в ударке, борьбе, болевых и защите. Так что насчёт наследия Хабиба всегда были и будут сомнения», — сказал Ковингтон в эфире подкаста Submission Radio.
Боец из США добавил, что в карьере Нурмагомедова были простои, которые повлияли на восприятие его влияния на промоушен. В конце января 2019 года Хабиб получил девятимесячную дисквалификацию в результате скандала после боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в единоборствах в октябре 2020 года после третьей защиты титула в легком дивизионе UFC. Всего за карьеру в ММА россиянин одержал 29 побед и ни разу не проиграл.