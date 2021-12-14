Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Норвич
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Лидс
Хоккей. НХЛ
15.12
Бостон
Вегас
Хоккей. НХЛ
15.12
Питтсбург
Монреаль
Хоккей. НХЛ
15.12
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
15.12
Филадельфия
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
15.12
Флорида
Оттава
Хоккей. НХЛ
15.12
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.12
Виннипег
Баффало
Хоккей. НХЛ
15.12
Миннесота
Каролина
Хоккей. НХЛ
15.12
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
15.12
Даллас
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
15.12
Колорадо
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
15.12
Эдмонтон
Торонто
Хоккей. НХЛ
15.12
Ванкувер
Коламбус
Хоккей. НХЛ
15.12
Сан-Хосе
Сиэтл
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
21:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Бразилии мэр города провел бой с членом парламента по правилам ММА: видео

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мэр бразильского города Борба Симау Пейшото устроил бой по правилам смешанных единоборств со своим бывшим советником, а ныне членом парламента страны Эринеу да Силвой.

Наверх

Драку политиков спровоцировал спор о судьбе городского парка. Силва жестко раскритиковал мэра за то, что тот не может сохранить парк, после чего Пейшото опубликовал видео, где бьет кулаком по ладони, демонстрируя готовность к драке.

Во время загрузки произошла ошибка.

После критики избирателей Пейшото заявил, что подерется с Да Силвой только в условиях организованного поединка на ринге, после чего вызвал его на бой. Депутат принял вызов.

Поединок организовали в спортзале местной школы и транслировали в прямом эфире. Фрагмент видеозаписи боя опубликован в Twitter-аккаунте бразильского новостного портала Metropoles.

Соперники провели на ринге три раунда. По итогам схватки Пейшото одержал победу по очкам.

Читайте также
 Медведева и Милохин раскрыли правду о своих отношениях
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь