В Бразилии мэр города провел бой с членом парламента по правилам ММА: видео

Драку политиков спровоцировал спор о судьбе городского парка. Силва жестко раскритиковал мэра за то, что тот не может сохранить парк, после чего Пейшото опубликовал видео, где бьет кулаком по ладони, демонстрируя готовность к драке.

После критики избирателей Пейшото заявил, что подерется с Да Силвой только в условиях организованного поединка на ринге, после чего вызвал его на бой. Депутат принял вызов.

Поединок организовали в спортзале местной школы и транслировали в прямом эфире. Фрагмент видеозаписи боя опубликован в Twitter-аккаунте бразильского новостного портала Metropoles.