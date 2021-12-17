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11:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко намекнул на реванш с блогером Тарасовым

Реванш Александра Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым состоится в 2022 году. На это намекнул российский боец смешанного стиля (MMA) в своем Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

В 2022 году ждите новый клип с участием Артема Тарасова: «Ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. Ползи мимо помойки, ползи мимо реки», — написал Емельяненко. Спортсмен не рассказал подробностей анонсированного поединка.

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После поражения в первом поединке с Емельяненко Тарасов заявил, что провел неплохую встречу и имел шансы на победу. Блогер отметил, что видел в глазах соперника страх. Боец ответил, что потерял страх на владимирской пересылке.

Встреча Емельяненко с Тарасовым по правилам бокса прошла 18 сентября. Схватка длилась все три раунда. Судьи отдали победу тяжеловесу. Поединок спортсмены провели в перчатках для MMA.

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