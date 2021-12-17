Александр Емельяненко намекнул на реванш с блогером Тарасовым

В 2022 году ждите новый клип с участием Артема Тарасова: «Ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. Ползи мимо помойки, ползи мимо реки», — написал Емельяненко. Спортсмен не рассказал подробностей анонсированного поединка.

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После поражения в первом поединке с Емельяненко Тарасов заявил, что провел неплохую встречу и имел шансы на победу. Блогер отметил, что видел в глазах соперника страх. Боец ответил, что потерял страх на владимирской пересылке.