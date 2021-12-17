Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Дженоа
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Ванкувер
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Торонто
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Коламбус
52
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Баффало
Б
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Колорадо
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Бостон
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Детройт
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Филадельфия
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Вегас
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Лос-Анджелес
14
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
13:06 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб — спортсмен года, за Дзюбу и Овечкина проголосовали 2%. 58% опрошенных затруднились ответить (ФОМ)

Российская организация Фонд «Общественное мнение», занимающаяся проведением социологических исследований, подводит итоги года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«Его наследие в тени!» Американский скандалист из UFC набросился на Хабиба

У респондентов, в частности, спрашивали: «Кого из российских спортсменов вы назвали бы человеком года?».

Больше всех, а именно 3% голосов, набрал бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов. По 2% опрошенных назвали футболиста Артема Дзюбу, хоккеиста Александра Овечкина и бойца Федора Емельяненко.

7% опрошенных ответили: «Другие фигуристы, тренеры, фигуристы в целом», 4% — «Другие гимнасты, тренеры, гимнасты в целом», 15% — «Нет таких». И 58% опрошенных затруднились ответить или не ответили.

Фонд «Общественное мнение» провел репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме фэйс-ту-фэйс проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь