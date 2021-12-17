Хабиб — спортсмен года, за Дзюбу и Овечкина проголосовали 2%. 58% опрошенных затруднились ответить (ФОМ)

У респондентов, в частности, спрашивали: «Кого из российских спортсменов вы назвали бы человеком года?».

Больше всех, а именно 3% голосов, набрал бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов. По 2% опрошенных назвали футболиста Артема Дзюбу, хоккеиста Александра Овечкина и бойца Федора Емельяненко.

7% опрошенных ответили: «Другие фигуристы, тренеры, фигуристы в целом», 4% — «Другие гимнасты, тренеры, гимнасты в целом», 15% — «Нет таких». И 58% опрошенных затруднились ответить или не ответили.