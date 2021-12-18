Исмаилов вызвал Шлеменко на поединок

После турнира RCC 10 в Екатеринбурге российский боец Магомед Исмаилов вышел в клетку и бросил вызов бывшему чемпиону Bellator Александру Шлеменко. Трансляцию вел официальный «YouTube» канал RCC.

«Я пришел сюда в поисках человека, бойца, который готов зарубиться со мной в пятираундовой схватке, у которого стальные кулаки. Чисто хочу зарубиться, и как я понял, в этом зале его нет Он зарекомендовал себя как рубака. Я пришел конкретно за ним», — сказал Исмаилов, намекая на Шлеменко.

Шлеменко в зале не было, но он подключился по видеосвязи и ответил. «Мага, ты такой громкий, что тебя слышно даже в Омске. Весной и осенью я занят, но летом я с удовольствием найду 25 минут, чтобы зарубиться с тобой в этой клетке RCC. Вызов принят, давай готовься», — ответил Шлеменко.

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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко отреагировал моментально: «Много слов, но мы ждем дела. Ждем вас в клетке, ждем в RCC, но при одном условии. Но это мы обсудим уже наедине», — добавил Клименко.

Всего за карьеру Шлеменко провел 75 поединков, в которых одержал 61 победу и потерпел 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. 35-летний Исмаилов провел 21 поединок по правилам MMA, он одержал 17 побед и потерпел три поражения. Еще один поединок завершился ничьей.