Исмаилов вызвал Шлеменко на поединок
Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут бой в 2022 году в Екатеринбурге.
Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут бой в 2022 году в Екатеринбурге.
После турнира RCC 10 в Екатеринбурге российский боец Магомед Исмаилов вышел в клетку и бросил вызов бывшему чемпиону Bellator Александру Шлеменко. Трансляцию вел официальный «YouTube» канал RCC.
«Я пришел сюда в поисках человека, бойца, который готов зарубиться со мной в пятираундовой схватке, у которого стальные кулаки. Чисто хочу зарубиться, и как я понял, в этом зале его нет Он зарекомендовал себя как рубака. Я пришел конкретно за ним», — сказал Исмаилов, намекая на Шлеменко.
Шлеменко в зале не было, но он подключился по видеосвязи и ответил. «Мага, ты такой громкий, что тебя слышно даже в Омске. Весной и осенью я занят, но летом я с удовольствием найду 25 минут, чтобы зарубиться с тобой в этой клетке RCC. Вызов принят, давай готовься», — ответил Шлеменко.
Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко отреагировал моментально: «Много слов, но мы ждем дела. Ждем вас в клетке, ждем в RCC, но при одном условии. Но это мы обсудим уже наедине», — добавил Клименко.
Всего за карьеру Шлеменко провел 75 поединков, в которых одержал 61 победу и потерпел 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. 35-летний Исмаилов провел 21 поединок по правилам MMA, он одержал 17 побед и потерпел три поражения. Еще один поединок завершился ничьей.
В Екатеринбурге 18 декабря состоялся десятый номерной турнир RCC, который возглавил бой между Ясубеем Эномото и Михаилом Рагозиным. Это был поединок носил статус реванша и закончился победой российского бойца единогласным решением судей. В главном карде турнира Тимур Нагибин нокаутировал Кьюнг Пьо Ким за секунду до первого раунда.