Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2022 года
Президент промоушена UFC Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2022 года.
Президент промоушена UFC Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2022 года.
«На данный момент я больше всего жду боя Сириля Гана и Фрэнсиса Нганну. Я в предвкушении. Битва двух тяжеловесов, которые находятся на пике карьеры. Один из них скользкий, отлично работает на ногах, у другого есть удар разрушительной силы. Что может быть лучше?», — рассказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Nignt 199.
Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года. Позже Нганну назвал Сириля Гана хорошим соперником.