Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2022 года

«На данный момент я больше всего жду боя Сириля Гана и Фрэнсиса Нганну. Я в предвкушении. Битва двух тяжеловесов, которые находятся на пике карьеры. Один из них скользкий, отлично работает на ногах, у другого есть удар разрушительной силы. Что может быть лучше?», — рассказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Nignt 199.