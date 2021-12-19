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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2022 года

Президент промоушена UFC Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2022 года.

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Источник: AP 2021

«На данный момент я больше всего жду боя Сириля Гана и Фрэнсиса Нганну. Я в предвкушении. Битва двух тяжеловесов, которые находятся на пике карьеры. Один из них скользкий, отлично работает на ногах, у другого есть удар разрушительной силы. Что может быть лучше?», — рассказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Nignt 199.

Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года. Позже Нганну назвал Сириля Гана хорошим соперником.

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