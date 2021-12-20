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22:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Дана Уайт рассказал, когда вернётся Конор Макгрегор

Президент UFC Дана Уайт рассказал о потенциальном будущем возвращении бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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Источник: AP 2021

«У этого парня куча денег, но он по-прежнему питает огромную страсть к боям. Он хочет вернуться и делает всё, что нужно для этого. Он говорил мне об этом. Кроме того, вы слышите, что он говорит, вы видите его посты. Когда он вернётся? Если с ногой всё будет нормально, он вернётся летом», — рассказал Дана Уайт в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

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