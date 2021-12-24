Подвиг Федора, рубка Минеева с Магой, пояса Яна: итоги безумного года в ММА
Семь (и еще тринадцать) событий, благодаря которым уходящий 2021 год точно запомнится фанатам боев.
Семь (и еще тринадцать) событий, благодаря которым уходящий 2021 год точно запомнится фанатам боев.
Сороковая победа в профессиональных ММА в 45 лет — пробыв полтора года вне клетки, Федор Емельяненко сенсационно нокаутировал фаворита Тимоти Джонсона на дебютном турнире Bellator в России. Двадцать третьего октября ветеран смешанных единоборств укрепил и без того зацементированное наследие и доказал: даже возраст не может стать помехой мастерству и желанию перемалывать оппонентов.
Дальше — больше. Американский промоушен в будущем году намерен организовать в Москве еще один ивент, на котором пройдут масштабные проводы Последнего Императора. По задумке лиги, в главном событии вечера Федор подерется за чемпионский титул в тяжелом весе (поясом в настоящий момент владеет Райан Бейдер).
Болельщикам пришлось ждать три (!) года. Однако дождались: как и в первом противостоянии, Мага уверенно забрал первый раунд благодаря работе в партере. И как и в первом поединке в октябре 2018-го, Исмаилов быстро выдохся: во втором раунде один из самых медийных бойцов России начал проседать, а уже в третьем упал на канвас под градом «бомб» Минеева.
Быть ли трилогии? Зависит от бойцов — вряд ли от такого зрелища откажутся фанаты и руководство AMC Fight Nights Global.
Только вспомните, насколько долго UFC и болельщики не могли свыкнуться с мыслью, что Хабиб Нурмагомедов ушел. В октябре 2020 года россиянин задушил Джастина Гэтжи и, оплакивая отца, объявил о завершении карьеры… Несколько месяцев шли уговоры, но Хабиб остался непреклонен — лишь весной 2021-го было объявлено о бое за вакантный титул между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой. Последнему и предстояло занять место Орла: бразилец сначала нокаутировал Чендлера, после чего провел первую успешную защиту титула, заставив постучать претендента номер один Дастина Порье.
Впереди у Оливейры, победившего уже в десятой схватке кряду, бой с Гэтжи. А может, и денежный поединок с Конором Макгрегором, который купается в хайпе, даже проиграв досрочно три из четырех последних схваток.
Петр Ян начинал 2021 год абсолютным чемпионом UFC, а завершил — временным. В марте No Mercy потерял титул после дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову Алджамейну Стерлингу. И вот тут начался информационный пожар: бойцы обменивались любезностями в соцсетях, фанаты обвиняли американца в трусости и предлагали вручить ему «Оскар» — все шло к логичному реваншу. Но Стерлинг снялся с поединка из-за проблем с шеей, а Петр прибрал временный пояс, перебив в шикарном противостоянии не менее яркого ударника Кори Сэндхагена.
Вот теперь вторая встреча Алджо и Петра неизбежна. Об объединительном поединке Стерлинг — Ян II будет объявлено в ближайшие недели.
Порадовал на UFC 267 в Абу-Даби и соотечественник Яна Ислам Махачев. Не выступая больше года, легковес вернулся и за восемь месяцев одержал три досрочные победы:
До десятой победы подряд и более чем заслуженного титульника остался один бой: 27 февраля друг Хабиба Нурмагомедова разделит октагон с Бенилом Дариушем.
Худший год в карьере Конора Макгрегора, однозначно. Пускай ирландец по-прежнему остается на слуху и приносит UFC миллионные продажи платных трансляций (PPV), его выступления не на публике, а в клетке попросту удручают. Два досрочных поражения (технический нокаут и остановка врачами после перелома лодыжки) от Дастина Порье как бы наводят на мысль: пик Печально Известного уже прошел.
Однако Конор не сдается и пророчит нам эпохальное возвращение в новом году.
Впечатляющая статистика экс-двойной чемпионки Аманды Нуньес до декабря 2021 года:
Кто бы мог подумать, что находящаяся на пике бразильянка «постучит» в поединке с тотальным андердогом Джулианной Пеньей? Абсолютное сумасшествие, которое, по словам главы UFC Дэйны Уайта, породило самый ожидаемый поединок в истории женских ММА — реванш Величайшей против автора главной сенсации 2021 года.
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Вы думали, мы остановимся на топ-7 событиях 2021-го? Не тут-то было.