Подвиг Федора, рубка Минеева с Магой, пояса Яна: итоги безумного года в ММА

Великий камбэк Федора

Сороковая победа в профессиональных ММА в 45 лет — пробыв полтора года вне клетки, Федор Емельяненко сенсационно нокаутировал фаворита Тимоти Джонсона на дебютном турнире Bellator в России. Двадцать третьего октября ветеран смешанных единоборств укрепил и без того зацементированное наследие и доказал: даже возраст не может стать помехой мастерству и желанию перемалывать оппонентов.

Дальше — больше. Американский промоушен в будущем году намерен организовать в Москве еще один ивент, на котором пройдут масштабные проводы Последнего Императора. По задумке лиги, в главном событии вечера Федор подерется за чемпионский титул в тяжелом весе (поясом в настоящий момент владеет Райан Бейдер).

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Минеев и Исмаилов наконец-то провели реванш

Болельщикам пришлось ждать три (!) года. Однако дождались: как и в первом противостоянии, Мага уверенно забрал первый раунд благодаря работе в партере. И как и в первом поединке в октябре 2018-го, Исмаилов быстро выдохся: во втором раунде один из самых медийных бойцов России начал проседать, а уже в третьем упал на канвас под градом «бомб» Минеева.

Быть ли трилогии? Зависит от бойцов — вряд ли от такого зрелища откажутся фанаты и руководство AMC Fight Nights Global.

Эра Оливейры

Только вспомните, насколько долго UFC и болельщики не могли свыкнуться с мыслью, что Хабиб Нурмагомедов ушел. В октябре 2020 года россиянин задушил Джастина Гэтжи и, оплакивая отца, объявил о завершении карьеры… Несколько месяцев шли уговоры, но Хабиб остался непреклонен — лишь весной 2021-го было объявлено о бое за вакантный титул между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой. Последнему и предстояло занять место Орла: бразилец сначала нокаутировал Чендлера, после чего провел первую успешную защиту титула, заставив постучать претендента номер один Дастина Порье.

Впереди у Оливейры, победившего уже в десятой схватке кряду, бой с Гэтжи. А может, и денежный поединок с Конором Макгрегором, который купается в хайпе, даже проиграв досрочно три из четырех последних схваток.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXZJWaKqDi8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от BT Sport UFC (@ufcbtsport)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ян против Стерлинга

Петр Ян начинал 2021 год абсолютным чемпионом UFC, а завершил — временным. В марте No Mercy потерял титул после дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову Алджамейну Стерлингу. И вот тут начался информационный пожар: бойцы обменивались любезностями в соцсетях, фанаты обвиняли американца в трусости и предлагали вручить ему «Оскар» — все шло к логичному реваншу. Но Стерлинг снялся с поединка из-за проблем с шеей, а Петр прибрал временный пояс, перебив в шикарном противостоянии не менее яркого ударника Кори Сэндхагена.

Вот теперь вторая встреча Алджо и Петра неизбежна. Об объединительном поединке Стерлинг — Ян II будет объявлено в ближайшие недели.

Махачев достойно заменяет Хабиба

Порадовал на UFC 267 в Абу-Даби и соотечественник Яна Ислам Махачев. Не выступая больше года, легковес вернулся и за восемь месяцев одержал три досрочные победы:

в марте «задушил» Дрю Добера;

в июле поймал на удушающий Тиагу Мойзеса;

в октябре не оставил шансов вышедшему на коротком уведомлении Дэну Хукеру, в первом раунде кимурой скрутив руку новозеландцу.

До десятой победы подряд и более чем заслуженного титульника остался один бой: 27 февраля друг Хабиба Нурмагомедова разделит октагон с Бенилом Дариушем.

Падение Макгрегора

Худший год в карьере Конора Макгрегора, однозначно. Пускай ирландец по-прежнему остается на слуху и приносит UFC миллионные продажи платных трансляций (PPV), его выступления не на публике, а в клетке попросту удручают. Два досрочных поражения (технический нокаут и остановка врачами после перелома лодыжки) от Дастина Порье как бы наводят на мысль: пик Печально Известного уже прошел.

Однако Конор не сдается и пророчит нам эпохальное возвращение в новом году.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWYgV8YPY5W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWYgV8YPY5W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWYgV8YPY5W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Исторический крах Величайшей

Впечатляющая статистика экс-двойной чемпионки Аманды Нуньес до декабря 2021 года:

двенадцать побед кряду (восемь из которых — досрочные);

семь успешных защит титула.

Кто бы мог подумать, что находящаяся на пике бразильянка «постучит» в поединке с тотальным андердогом Джулианной Пеньей? Абсолютное сумасшествие, которое, по словам главы UFC Дэйны Уайта, породило самый ожидаемый поединок в истории женских ММА — реванш Величайшей против автора главной сенсации 2021 года.

* * *

Вы думали, мы остановимся на топ-7 событиях 2021-го? Не тут-то было.

Емельяненко-младший неудачно вернулся в профи . По прошествии полутора лет с проигрыша Магомеду Исмаилову 40-летний ветеран ММА решил передохнуть от странных поединков с блогерами и на коротком уведомлении вышел против Марсио Сантоса, удосрочившего Александра в дебюте схватки.

. По прошествии полутора лет с проигрыша Магомеду Исмаилову 40-летний ветеран ММА решил передохнуть от странных поединков с блогерами и на коротком уведомлении вышел против Марсио Сантоса, удосрочившего Александра в дебюте схватки. Александр Волков остановился в шаге от титула . Проигрыш Сирилу Гану вновь оставил отечественного тяжеловеса без поединка за пояс UFC. Однако Драго уже начинает третий поход за чемпионством: поражение от француза Саша закрыл победой над Марчином Тыбурой.

. Проигрыш Сирилу Гану вновь оставил отечественного тяжеловеса без поединка за пояс UFC. Однако Драго уже начинает третий поход за чемпионством: поражение от француза Саша закрыл победой над Марчином Тыбурой. Ураган от Хамзата Чимаева. Чуть не завершив карьеру из-за последствий коронавируса, швед чеченского происхождения все же передумал и триумфально вернулся на все том же турнире в Абу-Даби. Судя по растущему уровню оппозиции, Борза от титульника отделяет всего пара побед.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CVqg2B-hEsl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CVqg2B-hEsl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CVqg2B-hEsl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первое место Валентины Шевченко в рейтинге лучших девушек — бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) . Все благодаря уверенным защитам Пули и, разумеется, сенсационному поражению Нуньес на декабрьском UFC 269.

— . Все благодаря уверенным защитам Пули и, разумеется, сенсационному поражению Нуньес на декабрьском UFC 269. Гловер Тейшейра стал чемпионом UFC в 42 года . Бразилец сотворил апсет, удосрочив поляка Яна Блаховича во второй пятиминутке.

. Бразилец сотворил апсет, удосрочив поляка Яна Блаховича во второй пятиминутке. Гран-при Bellator в полутяжелом весе . Интересный формат плей-офф, восемь лучших полутяжеловесов промоушена и миллион долларов в награду за победу. Финал турнира пройдет уже в 2022-м: действующий чемпион лиги россиянин Вадим Немков подерется с американцем Кори Андерсоном.

. Интересный формат плей-офф, восемь лучших полутяжеловесов промоушена и миллион долларов в награду за победу. Финал турнира пройдет уже в 2022-м: действующий чемпион лиги россиянин Вадим Немков подерется с американцем Кори Андерсоном. Доминирование Камару Усмана . Первый номер рейтинга Р4Р провел за год три защиты титула (нокаутировал Гилберта Бернса и Хорхе Масвидаля, во второй раз одолел Колби Ковингтона) и всерьез заговорил о боксерском поединке с Саулем Альваресом.

. Первый номер рейтинга Р4Р провел за год три защиты титула (нокаутировал Гилберта Бернса и Хорхе Масвидаля, во второй раз одолел Колби Ковингтона) и всерьез заговорил о боксерском поединке с Саулем Альваресом. Разные судьбы двух заклятых врагов, экс-чемпионов UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Коди Гарбрандта . Первый вернулся после двухлетней дисквалификации за допинг и, одолев Сэндхагена, включился в титульную гонку. Второй же, кажется, приблизился к уходу из UFC. Коди проиграл пять из шести последних боев: в 2021-м его перебил Роб Фонт и отправил спать «мухач» Кай Кара-Франс.

. Первый вернулся после двухлетней дисквалификации за допинг и, одолев Сэндхагена, включился в титульную гонку. Второй же, кажется, приблизился к уходу из UFC. Коди проиграл пять из шести последних боев: в 2021-м его перебил Роб Фонт и отправил спать «мухач» Кай Кара-Франс. Кризис Тони Фергюсона продолжается . Всего один бой в 2021 году некогда грозного Эль-Кукуя завершился очередным поражением кровожадного американца от Дариуша — к сожалению, шансов вернуться на вершину у немолодеющего Фергюсона больше нет.

. Всего один бой в 2021 году некогда грозного Эль-Кукуя завершился очередным поражением кровожадного американца от Дариуша — к сожалению, шансов вернуться на вершину у немолодеющего Фергюсона больше нет. Новый чемпион из Африки Фрэнсис Нганну . Хищник нокаутировал Стипе Миочича, забрав пояс абсолютного чемпиона, однако затем поссорился с руководством UFC и максимально отдалил первую защиту титула. Ее мы увидим в январе: соперником Нганну станет его бывший спарринг-партнер, непобежденный временный чемпион Сирил Ган.

. Хищник нокаутировал Стипе Миочича, забрав пояс абсолютного чемпиона, однако затем поссорился с руководством UFC и максимально отдалил первую защиту титула. Ее мы увидим в январе: соперником Нганну станет его бывший спарринг-партнер, непобежденный временный чемпион Сирил Ган. Рост EFC (Eagle Fighting Championship). Промоушен Хабиба постепенно встает на ноги. Здесь уже подрался Александр Шлеменко, а совсем скоро подерется и экс-звезда UFC Кевин Ли в новом дивизионе до 165 фунтов. К тому же лига расширяет горизонты: в декабре организация Нурмагомедова приехала со своим шоу в Майами.

Промоушен Хабиба постепенно встает на ноги. Здесь уже подрался Александр Шлеменко, а совсем скоро подерется и экс-звезда UFC Кевин Ли в новом дивизионе до 165 фунтов. К тому же лига расширяет горизонты: в декабре организация Нурмагомедова приехала со своим шоу в Майами. Успех грузинского десанта в UFC. Мераб Двалишвили и Гига Чикадзе продлили свои победные серии в лиге до семи боев — 2022 год станет определяющим в карьерах представителей Грузии.

Мераб Двалишвили и Гига Чикадзе продлили свои победные серии в лиге до семи боев — 2022 год станет определяющим в карьерах представителей Грузии. Бой Гэтжи — Чендлер. Пятнадцать минут ожесточенных разменов принесли Джастину Гэтжи второй шанс подраться за титул, а самой схватке — статус «Бой года» по версии миллионов поклонников ММА.