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11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Подвиг Федора, рубка Минеева с Магой, пояса Яна: итоги безумного года в ММА

Семь (и еще тринадцать) событий, благодаря которым уходящий 2021 год точно запомнится фанатам боев.

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Источник: РИА "Новости"

Великий камбэк Федора

Сороковая победа в профессиональных ММА в 45 лет — пробыв полтора года вне клетки, Федор Емельяненко сенсационно нокаутировал фаворита Тимоти Джонсона на дебютном турнире Bellator в России. Двадцать третьего октября ветеран смешанных единоборств укрепил и без того зацементированное наследие и доказал: даже возраст не может стать помехой мастерству и желанию перемалывать оппонентов.

Дальше — больше. Американский промоушен в будущем году намерен организовать в Москве еще один ивент, на котором пройдут масштабные проводы Последнего Императора. По задумке лиги, в главном событии вечера Федор подерется за чемпионский титул в тяжелом весе (поясом в настоящий момент владеет Райан Бейдер).

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Минеев и Исмаилов наконец-то провели реванш

Болельщикам пришлось ждать три (!) года. Однако дождались: как и в первом противостоянии, Мага уверенно забрал первый раунд благодаря работе в партере. И как и в первом поединке в октябре 2018-го, Исмаилов быстро выдохся: во втором раунде один из самых медийных бойцов России начал проседать, а уже в третьем упал на канвас под градом «бомб» Минеева.

Быть ли трилогии? Зависит от бойцов — вряд ли от такого зрелища откажутся фанаты и руководство AMC Fight Nights Global.

Эра Оливейры

Только вспомните, насколько долго UFC и болельщики не могли свыкнуться с мыслью, что Хабиб Нурмагомедов ушел. В октябре 2020 года россиянин задушил Джастина Гэтжи и, оплакивая отца, объявил о завершении карьеры… Несколько месяцев шли уговоры, но Хабиб остался непреклонен — лишь весной 2021-го было объявлено о бое за вакантный титул между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой. Последнему и предстояло занять место Орла: бразилец сначала нокаутировал Чендлера, после чего провел первую успешную защиту титула, заставив постучать претендента номер один Дастина Порье.

Впереди у Оливейры, победившего уже в десятой схватке кряду, бой с Гэтжи. А может, и денежный поединок с Конором Макгрегором, который купается в хайпе, даже проиграв досрочно три из четырех последних схваток.

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Ян против Стерлинга

Петр Ян начинал 2021 год абсолютным чемпионом UFC, а завершил — временным. В марте No Mercy потерял титул после дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову Алджамейну Стерлингу. И вот тут начался информационный пожар: бойцы обменивались любезностями в соцсетях, фанаты обвиняли американца в трусости и предлагали вручить ему «Оскар» — все шло к логичному реваншу. Но Стерлинг снялся с поединка из-за проблем с шеей, а Петр прибрал временный пояс, перебив в шикарном противостоянии не менее яркого ударника Кори Сэндхагена.

Вот теперь вторая встреча Алджо и Петра неизбежна. Об объединительном поединке Стерлинг — Ян II будет объявлено в ближайшие недели.

Махачев достойно заменяет Хабиба

Порадовал на UFC 267 в Абу-Даби и соотечественник Яна Ислам Махачев. Не выступая больше года, легковес вернулся и за восемь месяцев одержал три досрочные победы:

  • в марте «задушил» Дрю Добера;
  • в июле поймал на удушающий Тиагу Мойзеса;
  • в октябре не оставил шансов вышедшему на коротком уведомлении Дэну Хукеру, в первом раунде кимурой скрутив руку новозеландцу.

До десятой победы подряд и более чем заслуженного титульника остался один бой: 27 февраля друг Хабиба Нурмагомедова разделит октагон с Бенилом Дариушем.

Падение Макгрегора

Худший год в карьере Конора Макгрегора, однозначно. Пускай ирландец по-прежнему остается на слуху и приносит UFC миллионные продажи платных трансляций (PPV), его выступления не на публике, а в клетке попросту удручают. Два досрочных поражения (технический нокаут и остановка врачами после перелома лодыжки) от Дастина Порье как бы наводят на мысль: пик Печально Известного уже прошел.

Однако Конор не сдается и пророчит нам эпохальное возвращение в новом году.

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Исторический крах Величайшей

Впечатляющая статистика экс-двойной чемпионки Аманды Нуньес до декабря 2021 года:

  • двенадцать побед кряду (восемь из которых — досрочные);
  • семь успешных защит титула.

Кто бы мог подумать, что находящаяся на пике бразильянка «постучит» в поединке с тотальным андердогом Джулианной Пеньей? Абсолютное сумасшествие, которое, по словам главы UFC Дэйны Уайта, породило самый ожидаемый поединок в истории женских ММА — реванш Величайшей против автора главной сенсации 2021 года.

* * *

Вы думали, мы остановимся на топ-7 событиях 2021-го? Не тут-то было.

  • Емельяненко-младший неудачно вернулся в профи. По прошествии полутора лет с проигрыша Магомеду Исмаилову 40-летний ветеран ММА решил передохнуть от странных поединков с блогерами и на коротком уведомлении вышел против Марсио Сантоса, удосрочившего Александра в дебюте схватки.
  • Александр Волков остановился в шаге от титула. Проигрыш Сирилу Гану вновь оставил отечественного тяжеловеса без поединка за пояс UFC. Однако Драго уже начинает третий поход за чемпионством: поражение от француза Саша закрыл победой над Марчином Тыбурой.
  • Ураган от Хамзата Чимаева. Чуть не завершив карьеру из-за последствий коронавируса, швед чеченского происхождения все же передумал и триумфально вернулся на все том же турнире в Абу-Даби. Судя по растущему уровню оппозиции, Борза от титульника отделяет всего пара побед.

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  • Первое место Валентины Шевченко в рейтинге лучших девушек — бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Все благодаря уверенным защитам Пули и, разумеется, сенсационному поражению Нуньес на декабрьском UFC 269.
  • Гловер Тейшейра стал чемпионом UFC в 42 года. Бразилец сотворил апсет, удосрочив поляка Яна Блаховича во второй пятиминутке.
  • Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Интересный формат плей-офф, восемь лучших полутяжеловесов промоушена и миллион долларов в награду за победу. Финал турнира пройдет уже в 2022-м: действующий чемпион лиги россиянин Вадим Немков подерется с американцем Кори Андерсоном.
  • Доминирование Камару Усмана. Первый номер рейтинга Р4Р провел за год три защиты титула (нокаутировал Гилберта Бернса и Хорхе Масвидаля, во второй раз одолел Колби Ковингтона) и всерьез заговорил о боксерском поединке с Саулем Альваресом.
  • Разные судьбы двух заклятых врагов, экс-чемпионов UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Коди Гарбрандта. Первый вернулся после двухлетней дисквалификации за допинг и, одолев Сэндхагена, включился в титульную гонку. Второй же, кажется, приблизился к уходу из UFC. Коди проиграл пять из шести последних боев: в 2021-м его перебил Роб Фонт и отправил спать «мухач» Кай Кара-Франс.
  • Кризис Тони Фергюсона продолжается. Всего один бой в 2021 году некогда грозного Эль-Кукуя завершился очередным поражением кровожадного американца от Дариуша — к сожалению, шансов вернуться на вершину у немолодеющего Фергюсона больше нет.
  • Новый чемпион из Африки Фрэнсис Нганну. Хищник нокаутировал Стипе Миочича, забрав пояс абсолютного чемпиона, однако затем поссорился с руководством UFC и максимально отдалил первую защиту титула. Ее мы увидим в январе: соперником Нганну станет его бывший спарринг-партнер, непобежденный временный чемпион Сирил Ган.
  • Рост EFC (Eagle Fighting Championship). Промоушен Хабиба постепенно встает на ноги. Здесь уже подрался Александр Шлеменко, а совсем скоро подерется и экс-звезда UFC Кевин Ли в новом дивизионе до 165 фунтов. К тому же лига расширяет горизонты: в декабре организация Нурмагомедова приехала со своим шоу в Майами.
  • Успех грузинского десанта в UFC. Мераб Двалишвили и Гига Чикадзе продлили свои победные серии в лиге до семи боев — 2022 год станет определяющим в карьерах представителей Грузии.
  • Бой Гэтжи — Чендлер. Пятнадцать минут ожесточенных разменов принесли Джастину Гэтжи второй шанс подраться за титул, а самой схватке — статус «Бой года» по версии миллионов поклонников ММА.

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