Харитонов возмутился гонораром Емельяненко за клоунаду

41-летний Харитонов раскритиковал проведение подобных поединков. Он отметил, что за этот бой Емельяненко получил сумму, сопоставимую с гонорарами за профессиональное выступление, и назвал схватку тяжеловеса с блогером клоунадой.

В сентябре Емельяненко провел бой с Артемом Тарасовым по правилам бокса. Схватка завершилась победой тяжеловеса судейским решением. В ноябре он вернулся к профессиональным MMA и потерпел поражение от бразильца Марсио Сантоса.