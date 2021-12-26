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09:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец MMA восхитила фанатов новым откровенным снимком

Девушка-боец MMA Валери Лореда опубликовала новые откровенные снимки. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Лореда выложила серию фотографий, на которых предстала в домашнем костюме с мини-шортами. На снимках девушка позирует вместе с собакой, на которой надеты оленьи рога.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Внеси нас в свой список желаний! С Рождеством!» — гласит подпись к посту. За час он набрал более 60 тысяч лайков. «Твоя прекрасная улыбка делает этот день гораздо лучше», «Ты номер один в моем списке», «Моя богиня», — восхитились подписчики.

Лореда регулярно публикует откровенные снимки. Американка считается одним из секс-символов MMA. У нее 880 тысяч подписчиков в Instagram.

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