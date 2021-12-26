Стерлинг назвал Петра Яна крысой и обвинил россиян в жульничестве

Спортсмен заявил, что готов к поединку с соперником, и назвал его грязной крысой. Также он обратил внимание на проблемы с допингом в России, обвинив жителей страны в жульничестве. «Эти бойцы по-прежнему такие. Это то, что ты понимаешь, но все равно злишься», — подытожил Стерлинг.