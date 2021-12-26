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26 декабря, источник: Lenta.Ru

Стерлинг назвал Петра Яна крысой и обвинил россиян в жульничестве

Чемпион UFC в легчайшем весе, американец Алджамейн Стерлинг в Twitter обратился к российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Петру Яну.

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Источник: AFP 2021

Спортсмен заявил, что готов к поединку с соперником, и назвал его грязной крысой. Также он обратил внимание на проблемы с допингом в России, обвинив жителей страны в жульничестве. «Эти бойцы по-прежнему такие. Это то, что ты понимаешь, но все равно злишься», — подытожил Стерлинг.

Ян и Стерлинг должны были провести второй поединок на турнире UFC 267 30 октября. Однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы со здоровьем. Соперником россиянина стал соотечественник Стерлинга Кори Сэндхаген. Ян одержал победу судейским решением и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

В марте Ян упустил чемпионский титул в поединке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову лежащему сопернику и проиграл путем дисквалификации.

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