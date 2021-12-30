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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Декольте секс-символа ММА восхитило фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант опубликовала новое откровенное фото. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

На снимке секс-символ ММА позирует в белом топе с глубоким декольте. Фотография 27-летней девушки восхитила фанатов. За 16 часов после публикации пост набрал более 35 тысяч лайков.

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5 декабря американка предстала перед фанатами в леопардовом бикини. Публикация набрала более 88 тысяч лайков.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она регулярно публикует откровенные фото в социальных сетях.

После поражения от Аманды Рибас в июле 2020-го Ванзант покинула UFC. В августе того же года она подписала контракт с Bare Knuckle FC — промоушене, проводящем турниры по боям на голых кулаках. Под эгидой организации она потерпела два поражения в двух поединках. В последнем из них она дралась с Рэйчел Остович, которую побеждала в UFC.

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