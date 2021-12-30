Легли под нож: известные спортсмены, прибегнувшие к пластической хирургии

РИА Новости знакомит вас с яркими персонажами из мира спорта, которые решились на изменения в своей внешности и прибегали к различным хирургическим вмешательствам.
Задумывались ли вы хоть раз, как тяжело приходится спортсменкам с большой грудью? Постоянные боли в спине и неудобная одежда мешают сконцентрироваться на самом главном — тренировках и соревнованиях. Эти проблемы никак не давали румынской теннисистке Симоне Халеп добиться успеха. В 2009 году она решилась уменьшить грудь на несколько размеров. После операции дела румынки пошли вверх. Она добралась до первой строчки мирового рейтинга и дважды побеждала на турнирах Большого шлема.
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Но идти на такие жертвы ради карьеры готовы не все. Спортсменки всегда остаются девушками, которые хотят красиво выглядеть. А успехи в профессии лишь дают им возможность больше зарабатывать и исполнять свои мечты. Так выступающая в единоборствах Пейдж Ванзант накопила на увеличение груди после успешного выступления в UFC. «Свои же не выросли», — честно объясняла мотивацию американка.
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К аналогичной процедуре прибегла и другая известная представительница смешанных единоборств Йоанна Енджейчик.
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Статистические опросы показывают, что многие девушки считают лысых мужчин привлекательными. Правда, далеко не все представители сильного пола с этим согласны. Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, например, уже к 26 годам понял, что совсем скоро его макушка останется без прикрытия, и решился на пересадку волос.
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К аналогичной процедуре решил прибегнуть и нынешний тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте. Волосы вообще являются щепетильной темой для итальянцев, для которых эффектная прическа часто являются ключевым элементом элегантного образа.
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Когда Гарет Бейл был еще юн, а до его звездной карьеры в «Реале» и «Тоттенхэма» оставалось немало лет, он смотрел в зеркало и видел там лопоухого паренька. Уже перейдя в испанский клуб футболист решился на отопластику и заметно преобразился, что позволило ему в дальнейшем неплохо зарабатывать на рекламных контрактах.
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Иногда прибегать к хирургии приходится вовсе не из-за своих хотелок. Операция может быть необходима по медицинским показаниям. Так Эвандер Холифилд потерял часть своего уха после легендарного укуса Майка Тайсона. После боя врачам пришлось пришивать откусанный кусок плоти прямо в раздевалке.
Если простые люди решаются на ринопластику только ради того, чтобы убрать горбинку, то у спортсменов бывают более весомые причины. Боец Рич Франклин получил тяжелейший перелом носа на турнире UFC 64. Только специальная операция смогла вернуть лицо американца к прежнему состоянию.
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Конечно, находились спортсмены, прибегавшие к ринопластике из-за эстетических побуждений. Среди прочих преображений форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нашлось место и уменьшению носа. Португалец выровнял и сузил переносицу. Футболист также преобразил свои скулы, сделав их более выделяющимися.
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Иногда лица боксеров после боев превращаются в настоящее месиво после поединков. Так Рикки Хаттон победил Колумбийца Карлоса Маусса, но получил тяжелейшие повреждения лица. Британцу пришлось лечь под нож, чтобы устранить все последствия, полученные в бою.
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Американский боец Ник Диас в 2007 году проиграл в поединке за чемпионский титул. Врачи остановили боей из-за жуткого рассечения, которое могло лишить спортсмена зрения на один глаз в случае продолжения драки. Ему пришлось сделать сложную операцию, в ходе которой медики сломали кость в области между бровей, чтобы позже срастить ее нужным образом.
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