Раскрыта загадка таинственного исчезновения бойца ММА два года назад
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В США обнаружили останки американского бойца ММА Дэвида Кенига, который пропал без вести в феврале 2020 года, сообщает телеканал Fox News.
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В США обнаружили останки американского бойца ММА Дэвида Кенига, который пропал без вести в феврале 2020 года, сообщает телеканал Fox News.
Двадцать второго декабря мужчина, собиравший оленьи рога в лесах на юге штата Миссури, случайно обнаружил человеческие останки. Расследование подтвердило, что останки и найденные рядом с ними личные вещи принадлежали Кенигу. Как заявили в полиции, свидетельств, которые могли бы указывать на насильственную смерть бойца, обнаружено не было.
По данным Fox News, в последний раз Кенига видели в одном из отелей города Брэнсон на юге штата. Сообщается, что в ночь накануне своего исчезновения спортсмен написал сообщения нескольким людям, в которых просил о помощи. При этом заявление о пропаже мужчины было подано в полицию лишь через несколько недель.
Мать Кенига Трейси сообщала СМИ о том, что ее сын, которому на момент пропажи было 25 лет, «много лет боролся с зависимостью» и нередко уезжал на несколько дней или недель, не выходя на связь.