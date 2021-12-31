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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Раскрыта загадка таинственного исчезновения бойца ММА два года назад

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В США обнаружили останки американского бойца ММА Дэвида Кенига, который пропал без вести в феврале 2020 года, сообщает телеканал Fox News.

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Источник: РИА "Новости"

Двадцать второго декабря мужчина, собиравший оленьи рога в лесах на юге штата Миссури, случайно обнаружил человеческие останки. Расследование подтвердило, что останки и найденные рядом с ними личные вещи принадлежали Кенигу. Как заявили в полиции, свидетельств, которые могли бы указывать на насильственную смерть бойца, обнаружено не было.

По данным Fox News, в последний раз Кенига видели в одном из отелей города Брэнсон на юге штата. Сообщается, что в ночь накануне своего исчезновения спортсмен написал сообщения нескольким людям, в которых просил о помощи. При этом заявление о пропаже мужчины было подано в полицию лишь через несколько недель.

Мать Кенига Трейси сообщала СМИ о том, что ее сын, которому на момент пропажи было 25 лет, «много лет боролся с зависимостью» и нередко уезжал на несколько дней или недель, не выходя на связь.

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