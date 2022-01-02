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10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Секс-символ MMA попозировала в бикини и показала декольте

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович попозировала в купальнике. Снимки доступны в Instagram-аккаунте спортсменки.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Остович представила серию снимков в леопардовом бикини. Американка показала подписчикам декольте. Публикация набрала более 27 тысяч лайков за 16 часов.

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Остович считается одним из секс-символов MMA. Несмотря на редкие выступления в клетке, спортсменка пользуется популярностью. В Instagram у Остович 819 тысяч подписчиков. Также американка распространяет уникальный контент через собственную площадку.

В мае 2021-го она провела поединок в боксе на голых кулаках. Остович одержала победу над Пэйдж Ванзант, с которой уже дралась в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В ноябре Остович потерпела поражение в UFC, уступив Джине Мазани. Это выступление стало для американки последним в организации. Остович — участница шоу The Ultimate Fighter, где она тренировалась под руководством Джастина Гейджи.

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