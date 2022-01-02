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12:51 (мск), источник: Sport24

Федор Емельяненко запросил у президента Bellator реванш c Бейдером

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что Федор Емельяненко запросил матч-реванш с Райаном Бейдером.

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Источник: instagram.com/fedoremelianenkoofficial

Отметим, что у американского бойца запланирован бой с Валентином Молдавским.

«Об этом попросил у меня Федор. Он сказал, что хочет драться с Райаном, если он победит Молдавского. Я ответил, что мы об этом поговорил, и что я дам ему другие возможности в начале января. А там примем решение, в зависимости от того, как будут развиваться события. Он сказал: “Хорошо”. Вот и все», — цитирует Кокера Bloody Elbow.

Напомним, в предыдущем бою, который состоялся в декабре 2018 года, Бейдер отправил Емельяненко в нокаут на первой минуте.

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