Федор Емельяненко запросил у президента Bellator реванш c Бейдером

«Об этом попросил у меня Федор. Он сказал, что хочет драться с Райаном, если он победит Молдавского. Я ответил, что мы об этом поговорил, и что я дам ему другие возможности в начале января. А там примем решение, в зависимости от того, как будут развиваться события. Он сказал: “Хорошо”. Вот и все», — цитирует Кокера Bloody Elbow.