Федор Емельяненко запросил у президента Bellator реванш c Бейдером
Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что Федор Емельяненко запросил матч-реванш с Райаном Бейдером.
Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что Федор Емельяненко запросил матч-реванш с Райаном Бейдером.
Отметим, что у американского бойца запланирован бой с Валентином Молдавским.
«Об этом попросил у меня Федор. Он сказал, что хочет драться с Райаном, если он победит Молдавского. Я ответил, что мы об этом поговорил, и что я дам ему другие возможности в начале января. А там примем решение, в зависимости от того, как будут развиваться события. Он сказал: “Хорошо”. Вот и все», — цитирует Кокера Bloody Elbow.
Напомним, в предыдущем бою, который состоялся в декабре 2018 года, Бейдер отправил Емельяненко в нокаут на первой минуте.