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21:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб Нурмагомедов высказался о происходящем в Казахстане

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о событиях в Казахстане.

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Источник: РИА "Новости"
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«Всем салам алейкум. Очень переживаю за то, что происходит в Казахстане. Надеюсь, в самое ближайшее время на земеле наших братьев воцарится мир, согласие и спокойствие», — написал Хабиб в сториз Instagram.

С 2 января в Казахстане проходят масштабные протесты, которые начались после резкого повышения цен на сжиженный газ. На всей территории страны введен режим ЧП. Есть многочисленные жертвы.

33-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020-го с рекордом 29−0. Последние три поединка в UFC он выиграл сабмишенами. Сейчас он занимается бизнесом и продвижением своего промоушена EFC.

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