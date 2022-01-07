Хабиб Нурмагомедов высказался о происходящем в Казахстане

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«Всем салам алейкум. Очень переживаю за то, что происходит в Казахстане. Надеюсь, в самое ближайшее время на земеле наших братьев воцарится мир, согласие и спокойствие», — написал Хабиб в сториз Instagram.

С 2 января в Казахстане проходят масштабные протесты, которые начались после резкого повышения цен на сжиженный газ. На всей территории страны введен режим ЧП. Есть многочисленные жертвы.