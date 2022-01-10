Бой за титул чемпиона UFC Ян — Стерлинг могут перенести на апрель

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом могут перенести на апрель.

Об этом заявил менеджер россиянина Саят Абдрахманов, комментарий которого ТАСС предоставила команда «Архангел Михаил».

Изначально бой планировали провести 5 марта.

«Официально бой Петра Яна на апрель не перенесен, — сказал Абдрахманов. — Такой вариант возможен, он обсуждается».

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.