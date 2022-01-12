Губерниев отреагировал на вызов Джигурды на бой

«Никита Джигурда намерен вызвать меня в октагон? Это прекрасно, а я вызываю его на скороговорки-баттл! Также могу ему предложить пройти с палками или проехать на велосипеде. В конечном счете можно в шашки поиграть в Чапаева. Сейчас выйди с Джигурдой, а он уже не молодой… Нужно беречь Никиту. А если говорить серьезно, то с пожилыми дяденьками не дерусь», — сказал Губерниев «СЭ».