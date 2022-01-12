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16:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев отреагировал на вызов Джигурды на бой

Известный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на вызов Никиты Джигурды на бой.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Никита Джигурда намерен вызвать меня в октагон? Это прекрасно, а я вызываю его на скороговорки-баттл! Также могу ему предложить пройти с палками или проехать на велосипеде. В конечном счете можно в шашки поиграть в Чапаева. Сейчас выйди с Джигурдой, а он уже не молодой… Нужно беречь Никиту. А если говорить серьезно, то с пожилыми дяденьками не дерусь», — сказал Губерниев «СЭ».

Известный шоумен Никита Джигурда вызвал на бой журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом он заявил на шоу «Читка» на YouTube-канале Lena Kuka crew.

На счету 60-летнего Джигурды уже три боя по правилам бокса в поп-ММА: две победы над депутатом Виталием Милоновым и журналистом Отаром Кушанашвили и одно поражение от блогера Александра Шпака.

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