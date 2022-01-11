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11 января, источник: Чемпионат.com

«Нет живого места». Задержанный в Казахстане боец Хамитов освобождён в тяжёлом состоянии

33-летний боец Куат Хамитов, задержанный ОМОНом за выражение позиции по поводу происходящего в Казахстане, освобождён. Об этом сообщается на странице БАСЕ в YouTube.

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«Он избит, нет живого места, на лбу кость вмята в череп. Ничего не помним, меня спрашивает: “Мама, когда я пришёл домой? Откуда я пришёл?” Надо ложиться в больницу», — сказала мама бойца о его состоянии.

Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Ранее на задержание Хамитова отреагировал его соотечественник, боец промоушена UFC Дамир Исмагулов.

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