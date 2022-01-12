Казахстанский боец Куат Хамитов объявил о завершении карьеры после избиения ОМОНом

«Я планировал ещё лет пять выступать, продолжать карьеру, прославлять страну… Но так как вся эта ситуация случилась не без участия правоохранительных органов, я решил завершить карьеру. Я официально завершаю свою спортивную карьеру. Для меня начинается новая карьера, новая глава в моей жизни», — сказал Хамитов.