Конор в 2021-м зарабатывал 8,6 млн долларов в минуту, Роналду — 18 тысяч

Ирландец, находясь в октагоне в 2021 году, зарабатывал по 8,6 млн долларов в минуту.

На втором месте абсолютный чемпион по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес, который за минуту в ринге заработал 444 тысяч долларов. Третье место у игрока в американский футбол Тома Брэди (37 тысяч в минуту).