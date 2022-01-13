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11:28 (мск), источник: Sports.Ru

Конор в 2021-м зарабатывал 8,6 млн долларов в минуту, Роналду — 18 тысяч

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился рейтингом самых высокооплачиваемых спортсменов, составленный аналитиками платформы OLBG.

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Источник: AP 2021

Ирландец, находясь в октагоне в 2021 году, зарабатывал по 8,6 млн долларов в минуту.

На втором месте абсолютный чемпион по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес, который за минуту в ринге заработал 444 тысяч долларов. Третье место у игрока в американский футбол Тома Брэди (37 тысяч в минуту).

Замыкают рейтинг футболисты Неймар (32 тысячи) и Криштиану Роналду (18 тысяч).

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