Экс-чемпион UFC Нурмагомедов заболел COVID-19 и находится на карантине в Сингапуре

Читайте также Хабиб Нурмагомедов: этот год будет очень плохой для хейтеров

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Об этом сообщили представители турнира One Championship, который намеревался посетить спортсмен. Бои должны были пройти в Сингапуре.

По прибытии в эту страну Хабиб сдал положительный тест на COVID-19. В настоящий момент экс-чемпион помещен на карантин в гостиничном номере в Сингапуре.

«Хабиб прилетел сюда, но он сдал положительный тест на коронавирус. Поэтому его сегодня не будет на арене», — сказал один из представителей One Championship.