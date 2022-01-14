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16:51 (мск), источник: Daily Storm

Экс-чемпион UFC Нурмагомедов заболел COVID-19 и находится на карантине в Сингапуре

Хабиб прилетел на турнир по смешанным единоборствам One Championship.

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Источник: РИА "Новости"
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Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Об этом сообщили представители турнира One Championship, который намеревался посетить спортсмен. Бои должны были пройти в Сингапуре.

По прибытии в эту страну Хабиб сдал положительный тест на COVID-19. В настоящий момент экс-чемпион помещен на карантин в гостиничном номере в Сингапуре.

«Хабиб прилетел сюда, но он сдал положительный тест на коронавирус. Поэтому его сегодня не будет на арене», — сказал один из представителей One Championship.

Отмечается, что на турнире должен был выступить подопечный Нурмагомедова Сайгид Изагахмаев. Его соперник — американец Джеймс Накашима. Изагахмаеву 27 лет. В активе бойца 19 побед, еще в двух поединках он проиграл.

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