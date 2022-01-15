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03:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Уайт исключил, что Макгрегор получит титульный бой сразу после возвращения

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном возвращении в октагон экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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Источник: AP 2021

«Нужно посмотреть, как будут проходить все эти бои, но в первую очередь нужно посмотреть на результат боя Оливейры и Джастина Гэтжи. После этого мы определим следующего претендента на титул. Я не знаю, кто и с кем будет драться, но, что бы ни вышло, всё будет хорошо. В лёгком весе мы можем делать очень много интересных вещей.

Конор выбыл с тяжёлой травмой, кто знает, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться в октагон. Ему нужно время, чтобы восстановиться на сто процентов. Тогда мы посмотрим, что будет дальше», — цитирует Дану Уайта Mirror.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу ещё в первом раунде.

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