Российский боец UFC рассказал о трудностях жизни в США

«Я в такой жопе здесь периодически находился безденежной! Тренировки совмещал со всем подряд. Плюс у меня еще два ребенка: одного отвези на тренировку, второму попу помой. Жена одна. Люди же этого не знают», — заявил спортсмен. Он добавил, что из-за отсутствия страховки раньше ему не хватало денег на то, чтобы быстро восстанавливаться от травм.