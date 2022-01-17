«Генри убьет этого парня». Абдель-Азиз поддержал Сехудо в конфликте с Макгрегором

«Сехудо — парень, которого вы увидите в 2022 году. Величайший боевой атлет всех времён, он 100% хочет выкурить всех этих парней с дивизиона.



Генри убьёт этого Конора Макгрегора. Конор даже не имеет права чистить его ботинки. У него куриное сердце», — написал в своём «твиттере» Абдель-Азиз.