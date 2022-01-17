Хабиб Нурмагомедов запустил сеть фастфуда M-eat by Khabib

Компания «М-ит групп франчайзинг», связанная с дагестанцем, открыла первое заведение Нурмагомедова под названием M-eat by Khabib. Ресторан работает в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити».

К концу мая компания собирается открыть еще 14 заведений в Москве. А к концу 2023-го — 150 точек в пяти странах: Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Также рассматривается возможность работы заведений M-eat by Khabib в российских регионах.

По информации «Ведомостей», в M-eat by Khabib будут подавать томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке в различными добавками. Она будет называться «Брэдм-eat». Компания уже получила патент на это изобретение.