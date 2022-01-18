На что Хабиб тратит миллионы после ухода из MMA

При этом заниматься развитием своей бизнес-империи экс-чемпион легкого дивизиона UFC начал еще до объявления об уходе, и за время, прошедшее с его последнего боя, Орел серьезно продвинулся в этом деле.

«У меня все в порядке с деньгами, — сказал Хабиб в недавнем интервью ESPN. — Если Господь даст мне время, чтобы потратить все эти деньги, то это будет очень хорошо. Заработать деньги — это одно, но второе — как потратить их».

Одним из свежих проектов Хабиба стала сеть фаст-фуд ресторанов под названием M-eat. Недавно связанная с дагестанцем компания «М-ит франчайзинг» открыла первое заведение в Москве — ресторан находится в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити».

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В M-eat будут подавать томленое мясо в булочке с различными добавками. Компания Хабиба назвала блюдо «Брэдм-eat» и уже получила на него патент.

Нурмагомедов планирует развивать компанию быстрыми темпами — к концу мая в Москве планируется открытие еще 14 заведений сети. К концу 2023 года M-eat должен быть представлен 150-ю точками в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ.

Одна из особенностей ресторанного бизнеса Хабиба заключается в том, что блюда в ресторанах будут готовить из собственных продуктов. По словам представителя «М-ит франчайзинга», в России планируется построить завод по производству ингредиентов для сети, а позже — наладить продажи продукции в магазинах.

Этот проект стал не стал первым для Хабиба в пищевой отрасли. Весной 2021 года боец запустил собственную линейку щелочной питьевой воды под названием PH Top by Khabib. Она поступила на прилавки в ОАЭ и позиционирует себя как лечебную. В Instagram-аккаунте PH Top утверждается, что она восстанавливает силы, улучшает пищеварение и повышает иммунитет. В планах у Хабиба — наладить поставки воды во все страны Персидского залива.

Хабиб также является владельцем бренда спортивного питания Fitroo. В конце 2020 года боец запустил коллаборацию с брендом, выпустив несколько разновидностей протеиновых батончиков, а позже выкупил компанию и начал процесс ее ребрендинга.

По заявлению Нурмагомедова, помимо батончиков и печенья в ассортимента Fitroo также появятся готовые завтраки, злаковые батончики, полезные снеки, протеиновое мороженое и многое другое. В качестве бренд-амбассадоров Fitroo Хабиб привлек россыпь успешных бойцов различных промоушенов, среди которых числятся выступающие в UFC Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов, боец Bellator Ислам Мамедов, чемпион лиги PFL Мовлид Хайбулаев, чемпион лиги Eagle FC Ренат Хавалов, чемпион лиги АСА Магомедрасул Хасбулаев, а также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

Не обделил вниманием Нурмагомедов и набирающую популярность в различных видах спорта технологию NFT — невзаимозаменяемых токенов, которые подтверждают право на владение определенным цифровым активом.

Весной 2021 года боец анонсировал выход NFT-токенов, привязанных к карточкам, которые будут выпущены в честь завершения его карьеры. Всего в коллекции выпущено 290 золотых карточек, 29 платиновых и алмазная, выпущенная в единственном экземпляре.

Стартовая цена золотой карты установлена на отметке в 2,9 тысяч долларов, ее обладатели получат право участвовать в эксклюзивных розыгрышах подарков от Нурмагомедова. Стоимость платиновой карты составит 29 тысяч долларов. Первый покупатель такой карты получит персональный подарок от бойца. Этот тип токенов также дает право на участие в эксклюзивных розыгрышах призов. Обладатель алмазной карты стоимостью 290 тысяч долларов сможет лично встретиться с Хабибом и получить от него подарки.

Запуск NFT-токенов не стал первым виртуальным проектом Нурмагомедова — в конце 2020 года Хабиб запустил виртуального оператора связи Eagle Mobile.

Не все бизнес-проекты Нурмагомедова оперируют за пределами профессионального спорта. Хабиб также является владельцем бойцовской лиги Eagle Fighting Championship, основанной в декабре 2020 года после покупки бойцом российского промоушена Gorilla Fighting Championship за 1 миллион долларов. Организация проводит регулярные номерные турниры в России и странах СНГ, а в конце января планирует провести первый турнир в США.