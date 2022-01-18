«Уродливая картофелина из России». Сехудо заявил, что легко победил бы Петра Яна

«Я бы с удовольствием приехал к Петру Яну, к этой уродливой картофелине из России, и избил бы его на глазах у его же соотечественников, держа в руках российский флаг. Да, я положу этого чувака. Да, он отличный боец. Когда я говорю о позиции, хладнокровии и дистанции, Пётр Ян действительно хорош в этом, но я слишком большой соперник. Я слишком умён для этого парня.



Я положу его на землю и буквально утоплю его задницу своей борьбой. Мы поставим его в клетку, и я не Алджэмейн Стерлинг, ребята. Я гораздо более техничен. Я намного лучше этих парней. Я на совершенно другом уровне соперников. Я как Майкл Джордан в баскетболе. У меня есть опыт, и мне просто нужен этот шанс и сумка, полная денег.



В конце концов, я могу сколько угодно говорить об этом, но, если мне не заплатят, я просто не буду этого делать. Это должно стоить моего наследия. Я веду себя как стерва или я честен? Я честен», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.