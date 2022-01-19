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12:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец MMA снялась в откровенном сетчатом белье

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес выложила новые фото в откровенном белье. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

35-летняя американка снялась в черном сетчатом белье. Публикация набрала более 20 тысяч лайков.

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Гонсалес восстанавливается после операции на ноге. 21 декабря спортсменка устроила фотосессию в палате перед хирургическим вмешательством. По ее словам, травма долгое время мешала ей полноценно тренироваться.

Гонсалес регулярно делится откровенными снимками. На ее страницу в Instagram подписано более 282 тысяч человек.

С июня 2021 года американка выступает в промоушене Bare Knuckle FC, где боксирует на голых кулаках. Ранее Гонсалес дралась в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Invicta FC. На ее счету десять побед при пяти поражениях.

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