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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Дана Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории. В списке нет Хабиба

Президент UFC Дана Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

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Источник: AP 2021

В его персональный топ вошли Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс. Отметим, что в список не попал россиянин Хабиб Нурмагомедов. Также Уайт заявил, что Камару Усман близок к попаданию в этот список, сообщает издание BJPenn.

После турнира UFC 258 в Лас-Вегасе (США) в феврале 2021 года, где Камару Усман в главном бою нокаутировал Гилберта Бёрнса, Дана Уайт говорил о том, что Усман станет величайшим в истории бойцом в полусреднем весе, если продолжит выступать на таком же уровне.

Камару Усман провёл в UFC 15 боёв, выиграв все из них.

Ранее Дана Уайт заявил, что следующим соперником Усмана станет англичанин Леон Эдвардс. Нигериец уже побеждал Эдвардса в UFC в 2015 году. Тогда Усман взял верх решением судей, и это было последнее поражение британца.

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