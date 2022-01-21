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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Джигурде нашли нового соперника в промоушене фрик-поединков

В промоушене фрик-поединков «Наше дело» нашли соперника для актера и шоумена Никиты Джигурды. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель организации Артур Арутюнян.

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Источник: РИА "Новости"

Арутюнян рассказал, что Джигурда подерется с юмористом Николаем Лукинским. Отмечается, что поединок состоится в конце 2022 года. «Об этом бое будет знать вся Россия, поклонники ММА и те, кто вообще не смотрит бои», — подчеркнул организатор турнира.

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26 декабря 2021 года Джигурда объяснил свое участие в боях в возрасте 60 лет. Он заявил, что испытал кайф, войдя в клетку. Поединки он назвал колоссальной космической игрой, где испытываются интеллект и душа человека.

Джигурда провел три поединка под эгидой промоушена «Наше дело». Схватки проходят по особым правилам: бойцы дерутся в клетке в перчатках для смешанных единоборств (MMA), но по правилам бокса. В первом поединке Джигурда отправил в нокаут депутата Виталия Милонова. Затем последовала победа над журналистом и телеведущим Отаром Кушанашвили. Прервать победную серию актера смог блогер Александр Шпак.

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