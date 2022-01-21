Джигурде нашли нового соперника в промоушене фрик-поединков

Арутюнян рассказал, что Джигурда подерется с юмористом Николаем Лукинским. Отмечается, что поединок состоится в конце 2022 года. «Об этом бое будет знать вся Россия, поклонники ММА и те, кто вообще не смотрит бои», — подчеркнул организатор турнира.

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26 декабря 2021 года Джигурда объяснил свое участие в боях в возрасте 60 лет. Он заявил, что испытал кайф, войдя в клетку. Поединки он назвал колоссальной космической игрой, где испытываются интеллект и душа человека.