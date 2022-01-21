Исмаилов: 99,9 процента российских бойцов сидят на «химии»
Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов в интервью ютуб-каналу «Больше спорта» ответил на вопрос о том, является ли правдой утверждение, что все бойцы ММА сидят на «химии».
Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов в интервью ютуб-каналу «Больше спорта» ответил на вопрос о том, является ли правдой утверждение, что все бойцы ММА сидят на «химии».
«В России? — уточнил Исмаилов. — 99,9 процента».
В октябре прошлого года Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде. Этим летом Исмаилов должен подраться с Александром Шлеменко в Екатеринбурге.