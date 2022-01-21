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12:18 (мск), источник: Sport24

Исмаилов: 99,9 процента российских бойцов сидят на «химии»

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов в интервью ютуб-каналу «Больше спорта» ответил на вопрос о том, является ли правдой утверждение, что все бойцы ММА сидят на «химии».

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Источник: Sport24

«В России? — уточнил Исмаилов. — 99,9 процента».

В октябре прошлого года Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде. Этим летом Исмаилов должен подраться с Александром Шлеменко в Екатеринбурге.

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