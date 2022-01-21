Текущие события
Биатлон. Кубок мира
16:15
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Витязь
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Бетис
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Монреаль
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Сан-Хосе
32
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22.01
Коламбус
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Колорадо
14
Хоккей. НХЛ
22.01
Айлендерс
Аризона
Хоккей. НХЛ
22.01
Детройт
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Флорида
06
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Виннипег
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Даллас
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Вашингтон
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Оттава
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Коламбус
12
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Как живёт Фёдор Емельяненко: жена, дети, семья, сколько зарабатывает, чем занимается

Мировая легенда смешанных единоборств — яркий пример успешной личности в октагоне и за его пределами.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Фёдор Емельяненко — легендарный боец смешанных единоборств, которого называют Последним Императором. Как он живёт и сколько зарабатывает?

Карьерный заработок Фёдора Емельяненко, по данным СМИ, оценивается в сумму около $ 18 млн.

Гарантированный гонорар Емельяненко за бой — $ 300 тыс. Именно столь он получил за поражение от Райана Бейдера в 2019-м. В случае победы вознаграждение составило бы около $ 2 млн.

Победа в последнем бою над Тимоти Джонсоном принесла Фёдору $ 2 млн, а всего — если сложить гонорар со спонсорскими выплатами — за 2021 год Емельяненко заработал примерно $ 3,1 млн.

Емельяненко регулярно рекламирует товары титульных спонсоров во время выступлений. Известно, что контракты с Mersedes-Benz и Snickers принесли ему $ 250 тыс. и $ 300 тыс. соответственно. В целом на спонсорских сделках Емельяненко зарабатывает около $ 1 млн в год. Часть из них отдаёт на благотворительность. Фёдор не раз подчеркивал, что деньги для него — не главное. Принципы важнее.

Емельяненко владеет собственным домом в Старом Осколе и элитной квартирой в Московском районе Якиманка.

У Емельяненко есть пять дочерей. Трое родились в браке с женой Оксаной (1999−2006, 2013-н. в.). Ещё двое — от брака со второй женой Мариной (2009−2013).

С 2007 года Емельяненко состоит в партии «Единая Россия». В 2011 году Емельяненко стал лицом российского бренда спортивной одежды «Forward».

В сентябре 2021 года Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Зачислен на бюджетной основе с 1 октября.

45-летний Емельяненко после завершения карьеры собирается популяризировать любительский MMA. Кроме того, он наверняка продолжит работу с командой Fedor Тeam. Под эгидой Fedor Тeam Емельяненко воспитал множество достойных спортсменов: братьев Токовых, Кирилла Сидельникова, Валентина Молдавского, Вадима Немкова.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь