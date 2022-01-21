Как живёт Фёдор Емельяненко: жена, дети, семья, сколько зарабатывает, чем занимается

Фёдор Емельяненко — легендарный боец смешанных единоборств, которого называют Последним Императором. Как он живёт и сколько зарабатывает?

Карьерный заработок Фёдора Емельяненко, по данным СМИ, оценивается в сумму около $ 18 млн.

Гарантированный гонорар Емельяненко за бой — $ 300 тыс. Именно столь он получил за поражение от Райана Бейдера в 2019-м. В случае победы вознаграждение составило бы около $ 2 млн.

Победа в последнем бою над Тимоти Джонсоном принесла Фёдору $ 2 млн, а всего — если сложить гонорар со спонсорскими выплатами — за 2021 год Емельяненко заработал примерно $ 3,1 млн.

Емельяненко регулярно рекламирует товары титульных спонсоров во время выступлений. Известно, что контракты с Mersedes-Benz и Snickers принесли ему $ 250 тыс. и $ 300 тыс. соответственно. В целом на спонсорских сделках Емельяненко зарабатывает около $ 1 млн в год. Часть из них отдаёт на благотворительность. Фёдор не раз подчеркивал, что деньги для него — не главное. Принципы важнее.

Емельяненко владеет собственным домом в Старом Осколе и элитной квартирой в Московском районе Якиманка.

У Емельяненко есть пять дочерей. Трое родились в браке с женой Оксаной (1999−2006, 2013-н. в.). Ещё двое — от брака со второй женой Мариной (2009−2013).

С 2007 года Емельяненко состоит в партии «Единая Россия». В 2011 году Емельяненко стал лицом российского бренда спортивной одежды «Forward».

В сентябре 2021 года Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Зачислен на бюджетной основе с 1 октября.