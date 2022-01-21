Олега Тактарова избили в Мексике

"Я попросил не терроризировать людей — предъявляйте все претензии ко мне. Они пускай идут домой. Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, на мне были наручники надеты.

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Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30−40 я лежал, не двигаясь, но меня продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру. Оказалось, что это федеральная полиция, они со мной обошлись профессионально", — рассказал Тактаров.

Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии, при этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям.