Без борцов. Бой Нганну и Гана — первый раз в истории тяжелого веса UFC, когда за титул дерутся два ударника

В ночь на 23 января в калифорнийском Анахайме схлестнутся два, возможно, самых атлетичных бойца в ростере UFC — Франсис Нганну и Сирил Ган. Тяжеловесы новой модели — никогда раньше мы не видели, чтобы в этом весе оспаривали титул два гиганта — 193 и 195 см ростом, оба за 110 кг, сочетающие тело бодибилдера и незаурядную подвижность.

Да, когда-то за титул дрались двухметровые Тим Сильвия (203 см) и Джэн Макги (208 см) — безусловно, сильные, здоровенные ребята, но у них на двоих не набралось хотя бы одного кубика пресса. Да, гиганты, обученные высококлассному бою, но атлетизм их абсолютно несопоставим с тем, что несут Нганну и Ган.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CY-eyF5sLfF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CY-eyF5sLfF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY-eyF5sLfF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by UFC (@ufc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Эволюционное значение этого поединка проявляется и в стилевых особенностях. Ни Франсис ни Сирил не имели никакого отношения к борьбе и борцовским дисциплинам до прихода в смешанные единоборства. Нганну начал заниматься боксом в 21 год, в 26 переключился на ММА. Ган из футбола и баскетбола в 24 года ушел в тайский бокс, в 27 перешел в ММА. Ни малейшего соприкосновения с борьбой в детские, юношеские и ранние молодые годы. Невероятно, но за 25-летнюю историю тяжелого дивизиона UFC это всего первый такой титульник без участия хотя бы одного борца. Если быть точнее — то первым таким все же был бой Гана с Дерриком Льюисом, но он не носил статуса поединка за абсолютный пояс.

Если же мы обратимся ко всему списку чемпионов и претендентов с 1997 года — то каждый титульник был с участием хотя бы одного борца, грэпплера, самбиста или джитсера. На всю историю набирается только четыре чистых базовых ударника-чемпиона:

Морис Смит (кикбоксинг).

Бас Руттен (карате и муай-тай).

Джуниор Дос Сантос (капоэйра и бокс).

Франсис Нганну (бокс).

Сирила пока не причисляем, потому что он временный чемпион. Были чемпионы-базовые борцы, впоследствии трансформировавшиеся в ярко выраженных ударников: Тим Сильвия (боролся в старшей школе), Андрей Орловский (МСМК по самбо, призер ЧМ по самбо), Стипе Миочич (мультиатлет, который боролся в школе и колледже), сюда же можно отнести временного чемпиона, борца с дубовыми кулаками Шейна Карвина. Даже поединок кикбоксера Мориса Смита и рубаки-панчера Танка Эббота не назвать боем чистых ударников. Эббот много лет боролся в школе и колледже, был All-American на уровне юношеского NCAA — это приличный борцовский уровень. Все же остальные чемпионы — чистые борцы и грэпплеры, которые занимались этими дисциплинами задолго до ММА (Коулмэн, Рэндельман, Кутюр, Барнетт, Родригес, Мир, Леснар, Веласкез, Ногейра, Вердум, Кормье).

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Можно ли рассмотреть за таким боем без участия борцов глубокие тенденции или это исключение? На исключение вполне может работать причина, что в текущем топ-15 тяжелого веса UFC всего-то четыре базовых хороших борца: Блейдс, Миочич, Иванов и Тыбура (вот-вот должен зайти в пятнадцать и Романов). Один из них — Миочич — явно попал под смену поколений, это не тот Стипе, что был хотя бы два года назад. Просто выпал такой исторический отрезок, что сильных борцов, или просто приличных грэпплеров, развивших сильную ударку — не оказалось.

Но гораздо интереснее посмотреть на первую часть предположения — а не стоят ли за боем Нганну и Гана более глубокие тенденции?

Во-первых, фактор суператлетизма. Пример Нганну и Гана (и, кстати, Петра Яна) показывает, что лучшая база для ММА — это не борьба или джиу-джитсу, или самбо, а врожденный атлетизм. Если ты достаточно атлетичен (сила, скорость, ловкость, пластика, глубокая мышечная память и т. д. ), ты быстро продвинешься в чем угодно. Да, в тяжелом весе это работает гораздо чаще, потому что это дивизион самых низких навыков, тут если у тебя к атлетизму добавляется парочка экстра-качеств — например, интеллект и мобильность (как в случае Гана), ты взойдешь на вершину быстрее, чем в дивизионах полегче.

Сюда же можно отнести, к примеру, Грега Харди. Футболист с потрясающими данными скорости и силы, который довольно легко попал в UFC, хоть и не стал топом. Интеллекта и функциональных возможностей Харди не достает, но тем не менее, его пример в общую тенденцию вписывается. Или еще нагляднее — Деррик Льюис. Базовый боксер с весьма слабой борьбой (хотя выдающимися навыками добивания, работы сверху и ГНП, которым он забил многих борцов), у которого после 23 боев в UFC сумасшедший процент побед — 73%. И на счету Льюису, кстати, ярчайшая антиборцовская победа прошлого года — апперкот-нокаут в поединке с Кертисом Блейдсом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SEk1CrBLkio" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во-вторых, всецелый рост ударной техники также помогает тяжеловесам-ударникам бить борцов. Посмотрите на Александра Волкова. Еще один гигант (пусть и не столь атлетичный, как Нганну и Ган, потративший гораздо больше времени на учебу), который резко поднял планку ударной техники в этом дивизионе, вполне успешно чувствует себя против борцов. Тыбуре россиянин ничего не позволил сделать, из-под Вердума встал и финишировал его, Блейдсу ничего не дал сделать в партере, а затем гонял два последних раунда и едва не прибил коленом навстречу.

Тяжи стали гораздо техничнее бить, а в этом весе, где ценность удара максимально высока, борцы могут заплатить за первую же ошибку. Достаточно вспомнить бой Розенштрука и Оверима — Алистар борол и вязал соперника 24 минуты и 50 секунд, а затем один удар, и вся работа обнулилась.

В-третьих, это новые стратегические и тактические системы ведения боя, которые предложил парижский зал Фернанда Лопеса MMA Factory. Именно поэтому два бойца из этого места сегодня ночью будут драться за пояс. Первая часть вклада Лопеса в эволюцию — это менеджмент и стратегия. Лопес называет себя тем, кто доводит до титула в максимально быстрые сроки. Собственно, Нганну, который впервые дрался за титул с рекордом 11−1, и Ган, который с 3−0 дебютировал в UFC, а с 9−0 взял пояс — тому подтверждение. Вот что рассказывал в интервью нашему изданию об этой стратегии быстрого доведения до титульного боя сам Лопес:

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CX_W73Msu29/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CX_W73Msu29/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CX_W73Msu29/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Real.C “BON GAMIN” (@ciryl_gane)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мой тренерский подход следующий — когда ты попал ко мне, я не собираюсь делать тебя бойцом, у которого есть и отличная борьба и черный пояс по джиу-джитсу, и отличный кикбоксинг. Я беру то, что у тебя уже есть, и работаю с этим. И веду тебя к поясу именно с этим багажом. Да, по дороге к поясу я добавляю тебе навыков, но я бегу по этой дороге очень быстро. Я предпочитаю, что если мой боец проигрывает, то пусть это поражение будет в титульном бою, но не раньше. При этом, я выстраиваю работу так, что ты не должен проигрывать. Уверяю вас, если бы в 2018-м Франсис следовал геймплану в бою со Стипе, он стал бы чемпионом уже тогда, 100 процентов. Если вы даете мне бойца, я веду его к успеху кратчайшим путем. Если бы я в самом начале сказал Сирилу: “Давай мы сначала поставим тебе очень хорошую борьбу, а потом подпишемся в UFC”., то это было бы плохое решение. Я бы потерял кучу времени».

Вторая часть — технический стиль, построенный на движении. MMA-Factory — зал, опирающийся на футворк и язык тела. Так дерется тяж Сирил Ган и частично сам Нганну, так дерется средневес Насрудин Имавов. Лопес считает футворк лучшим противодействием борьбе. Не спрол (откидывание ног назад), а перемщения по клетке, делая которые вам даже не понадобиться спролить или отдирать руку борца от своих ног. Ган работает над одним только футворком 30 минут каждый будний день и час — каждый выходной день. Его жена снимает эти упражнения на видео, и затем запись отправляется на анализ самому Лопесу. Никогда раньше мы не видели тяжеловесов, так много работающих над этим компонентом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZBG8A3BQBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZBG8A3BQBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZBG8A3BQBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by UFC (@ufc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Безусловно, все это не означает, что чистые атлеты и ударники выдавят борцов-тяжеловесов из топов UFC. Во-первых, борьба и грэпплинг в ММА сами развиваются чудовищными темпами, и наверняка, мы увидим этап, на котором снова будут доминировать именно борцы, а во-вторых, атлеты уровня Гана и Нганну — все же большая редкость.

Тем не менее, на наших глазах развилась глубокая необычная тенденция — сегодня ночью мы увидим эволюцию ММА во всей своей красоте.