Нганну нанес первое поражение Гану и защитил титул чемпиона UFC

Первые два пятиминутных раунда остались за 31-летним французом, который превзошел соперника по числу ударов. В каждом из последующих трех Нганну переводил соперника в партер. За три раунда действующий 35-летний камерунец сделал четыре тейкдауна (перевод соперника в партер) и контролировал соперника в партере на протяжении 8 минут и 29 секунд — это больше, чем в в его предыдущих 13 боях UFC вместе взятых (1 тейкдаун, 3:04).