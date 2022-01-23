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10:09 (мск), источник: РБК

Нганну нанес первое поражение Гану и защитил титул чемпиона UFC

Обладатель чемпионского пояса в тяжелом весе, франко-камерунский боец Франсис Нганну победил временного чемпиона француза Сирила Гана в главном бою турнира UFC 270 в Анахайме (США).

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Источник: Reuters

Поединок продлился все пять раундов, судьи единогласно присудили победу Нганну.

Первые два пятиминутных раунда остались за 31-летним французом, который превзошел соперника по числу ударов. В каждом из последующих трех Нганну переводил соперника в партер. За три раунда действующий 35-летний камерунец сделал четыре тейкдауна (перевод соперника в партер) и контролировал соперника в партере на протяжении 8 минут и 29 секунд — это больше, чем в в его предыдущих 13 боях UFC вместе взятых (1 тейкдаун, 3:04).

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Нганну завоевал чемпионский пояс 27 марта 2021 года в бою с американцем Стипе Миочичем. Ган был временным чемпионом 7 августа 2021 года после победы на американцем Дерриком Льюисом.

Нганну в 20 поединках одержал 17 побед и потерпел три поражения. В UFC дебютировал в 2015 году, одержав 12 побед в 14 боях. Ган потерпел первое поражение в октагоне после десяти побед подряд. В июне 2021 года француз победил россиянина Александра Волкова.

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