Нурмагомедов победил Стаманна на турнире UFC 270
Российский боец Саид Нурмагомедов на турнире UFC 270 удушающим приемом одержал победу над американцем Коди Стаманном.
Российский боец Саид Нурмагомедов на турнире UFC 270 удушающим приемом одержал победу над американцем Коди Стаманном.
Поединок завершился в первом раунде, продлившись 47 секунд. Бойцы соревновались в рамках легчайшей весовой категории. Турнир UFC 270 прошел в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр».
Саид Нурмагомедов выступает на профессиональном уровне с 2009 года. Является бывшим чемпионом World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в легчайшем весе. Чемпион мира по ММА — 2013. Имеет рекорд ММА 15−2. В UFC Нурмагомедов одержал четыре победы при одном поражении. На счету 32-летнего Стаманна 19 побед, пять поражения и одна ничья.