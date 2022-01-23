Нурмагомедов победил Стаманна на турнире UFC 270

Поединок завершился в первом раунде, продлившись 47 секунд. Бойцы соревновались в рамках легчайшей весовой категории. Турнир UFC 270 прошел в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр».

Саид Нурмагомедов выступает на профессиональном уровне с 2009 года. Является бывшим чемпионом World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в легчайшем весе. Чемпион мира по ММА — 2013. Имеет рекорд ММА 15−2. В UFC Нурмагомедов одержал четыре победы при одном поражении. На счету 32-летнего Стаманна 19 побед, пять поражения и одна ничья.